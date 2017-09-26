«Страж» передаст договоры ОСАГО

Уйти или остаться у правопреемника – каждый решает сам

Компания «Страж», в которой ранее по решению Центробанка была введена временная администрация, передает договоры по ОСАГО страховой компании «Опора». Клиенты «Стража» в письменной форме могут выразить согласие на замену либо отказаться от подобного предложения и стать клиентом любой работающей на страховом рынке компании. Об этом сообщается на сайте компании «Страж».

Обращения следует направлять в течение 45 дней с момента опубликования информации (1 сентября) по адресу: г. Рязань, улица Павлова, дом №12. Если страхователь откажется от замены страховщика, то договор будет расторгнут с частичным возвратом денег. Если в течение 45 дней клиенты не напишут отказ от замены страховщика, то договор ОСАГО будет передан компании «Опора».