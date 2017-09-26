Строго по плану

Еще на двух участках улично-дорожной сети Рязани завершены работы в рамках ремонтной кампании 2017 года

По состоянию на начало текущей недели в Рязани ремонтные работы завершены на участках по Старообрядческому проезду, Северному и Южному переулкам. Такие данные приводят в управлении благоустройства города. Таким образом, после ремонта сданы в эксплуатацию 18 участков дорог.

Строительно-монтажные работы продолжаются на улицах Радищева, Полевой, Урицкого, Полонского, Юннатов, Вокзальной, Новоселковской, Куйбышевском шоссе, проезде Яблочкова, Мервинской и 7-м Мервинском проезде, ул. Братиславской, от ул. Гагарина до ул. Островского. Работы по обустройству дорог продолжаются на ул. Разина и Трудовой.

Параллельно с этим продолжаются плановые мероприятия по содержанию муниципальных дорог: с 31 августа по 3 сентября заделаны выбоины в асфальтобетонном покрытии на участке по улице 2-й Дачный переулок на площади более 500 кв. метров.