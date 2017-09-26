Сотрудники сасовской Госавтоинспекции провели важную социальную акцию

В начале нового учебного года сотрудники сасовской Госавтоинспекции напомнили родителям о том, как важен родительский пример при соблюдении Правил дорожного движения.

Сотрудники полиции совместно с воспитанниками Сасовского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних провели профилактическую акцию с родителями «Будьте примером для ребенка».

Таким образом они решили привлечь внимание участников дорожного движения к проблеме дорожно-транспортного травматизма, в частности детского, привитие взаимовежливого, уважительного отношения между водителями и пешеходами в процессе дорожного движения.

При проведении акции воспитанники центра обращались к родителям с разъяснением о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Напоминали о том, как важен в соблюдении Правил дорожного движения родительский пример, ведь зачастую дети в своем поведении подражают родителям.

Полицейские и воспитанники центра вручали участникам дорожного движения брошюры с полезной информацией.