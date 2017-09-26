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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Из семьи Кравковых

00:01 / Хронограф
Сибирским Джеком Лондоном называли уроженца Рязани
Из семьи Кравковых

Максимилиан Кравков был сыном военного врача Алексея Павловича Кравкова, одного из представителей этой знаменитой рязанской семьи. Но жизнь его большей частью связана с Сибирью, где он стал исследователем земель, организатором музея и писателем.

В Сибирь Максимилиан попал не по своей воле, он оказался там в ссылке. А сослали его за принадлежность к террористической организации эсеров-максималистов. Тогда в доме своего дяди В.П. Кравкова в Рязани студент Петербургского университета Максимилиан с двумя приятелями пытался изготовить бомбу. Правда, при обыске в июле 1908 года полиции удалось обнаружить лишь запальники и запалы для бомб и различные принадлежности для химических работ, браунинг и рукопись с программой партии эсеров. Этого вполне хватило Кравкову, чтобы по суду отбыть четыре года в тюрьме и в 1913 году оказаться в ссылке в Тайшете.

Больше Максимилиан Кравков в Рязань не вернулся. В день ареста ему было 20 лет. В Сибири Кравков изучал жизнь и быт местных малых народов, много путешествовал, занимался охотой. По большому счету, жить ссыльному поселенцу было не на что, приходилось рассчитывать только на помощь родственников. В эти годы Максимилиан начал сочинять очерки, рассказы и публиковать их в журналах. В марте 1917 года он был амнистирован, но в Москву или в Рязань не приехал – в Сибири он участвовал в бурной политической жизни, работал членом губернской комиссии по земским делам и не разделял настроений большевиков, пришедших к власти в конце года.

А потом началась Гражданская война, и Кравков не соглашался уже с колчаковцами и Сибирской Директорией. Но при этом Макс Кравков оставался гласным иркутского губернского земства и участвовал в подготовке эсеровского восстания против Колчака. Такая непростая, запутанная была тогда обстановка в Сибири, что разобраться в ней было непросто, а участвовать в происходящем приходилось. Так, в ноябре 1919 года по постановлению уездного земского собрания М. Кравков сопровождал в Иркутск переданный чехословацкими военными эшелон с золотым запасом колчаковского правительства. Он доставил его и передал иркутскому Политцентру. Дальнейшая судьба золота неизвестна. Об этом рассказывается в вышедшей в 2014 году книге Д.Г. Узбековой о семье Кравковых.

Потом в Сибири установилась советская власть, и Максимилиан Кравков трудился на ниве просвещения. Его уже в 1920 году арестовали в первый раз, он написал заявление о выходе из партии эсеров и был отпущен на свободу. Работал в Омске, в отделе народного образования, потом перебрался в Ново-Николаевск, который сегодня называется Новосибирском. Здесь Кравков занимался развитием основанного в 1920 года городского краеведческого музея, который благополучно существует в Новосибирске и сегодня. В этом городе Кравков познакомился с сибирскими писателями В. Правдухиным и Л. Сейфулиной, начал публиковаться в журнале «Сибирские огни». Он организовывал экспедиции по изучению Саян и участвовал в них, собирал коллекции минералов и образцы почв. Он был очень деятельным человеком и его на многое хватало. Осенью 1923 года, после очередного ареста, М. Кравкова назначили руководителем Сибкино. И он создавал Новониколаевскую киностудию и даже участвовал в съемке первого в Сибири художественного фильма о Гражданской войне.

А еще он все эти годы активно писал – повести, романы, очерки, книги для детей. Произведения его пользовались успехом у читателей, хотя были совершенно аполитичны. За это автора и критиковали, когда в советской литературе стали доминировать пролетарские писатели. Эсеровское прошлое Кравкову не забыли и пребывание в Иркутске одновременно с правительством Колчака – тоже. Весной 1937 года Максимилиана Кравкова арестовали, а осенью – расстреляли. У него остались жена и сын. Было М. Кравкову всего 50 лет. В сентябре этого года исполняется 130 лет со дня его рождения, а в октябре – 80 лет со дня гибели.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 160 (5447) от 08 сентября 2017 года
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