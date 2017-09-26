Из семьи Кравковых

Сибирским Джеком Лондоном называли уроженца Рязани

Максимилиан Кравков был сыном военного врача Алексея Павловича Кравкова, одного из представителей этой знаменитой рязанской семьи. Но жизнь его большей частью связана с Сибирью, где он стал исследователем земель, организатором музея и писателем.

В Сибирь Максимилиан попал не по своей воле, он оказался там в ссылке. А сослали его за принадлежность к террористической организации эсеров-максималистов. Тогда в доме своего дяди В.П. Кравкова в Рязани студент Петербургского университета Максимилиан с двумя приятелями пытался изготовить бомбу. Правда, при обыске в июле 1908 года полиции удалось обнаружить лишь запальники и запалы для бомб и различные принадлежности для химических работ, браунинг и рукопись с программой партии эсеров. Этого вполне хватило Кравкову, чтобы по суду отбыть четыре года в тюрьме и в 1913 году оказаться в ссылке в Тайшете.

Больше Максимилиан Кравков в Рязань не вернулся. В день ареста ему было 20 лет. В Сибири Кравков изучал жизнь и быт местных малых народов, много путешествовал, занимался охотой. По большому счету, жить ссыльному поселенцу было не на что, приходилось рассчитывать только на помощь родственников. В эти годы Максимилиан начал сочинять очерки, рассказы и публиковать их в журналах. В марте 1917 года он был амнистирован, но в Москву или в Рязань не приехал – в Сибири он участвовал в бурной политической жизни, работал членом губернской комиссии по земским делам и не разделял настроений большевиков, пришедших к власти в конце года.

А потом началась Гражданская война, и Кравков не соглашался уже с колчаковцами и Сибирской Директорией. Но при этом Макс Кравков оставался гласным иркутского губернского земства и участвовал в подготовке эсеровского восстания против Колчака. Такая непростая, запутанная была тогда обстановка в Сибири, что разобраться в ней было непросто, а участвовать в происходящем приходилось. Так, в ноябре 1919 года по постановлению уездного земского собрания М. Кравков сопровождал в Иркутск переданный чехословацкими военными эшелон с золотым запасом колчаковского правительства. Он доставил его и передал иркутскому Политцентру. Дальнейшая судьба золота неизвестна. Об этом рассказывается в вышедшей в 2014 году книге Д.Г. Узбековой о семье Кравковых.

Потом в Сибири установилась советская власть, и Максимилиан Кравков трудился на ниве просвещения. Его уже в 1920 году арестовали в первый раз, он написал заявление о выходе из партии эсеров и был отпущен на свободу. Работал в Омске, в отделе народного образования, потом перебрался в Ново-Николаевск, который сегодня называется Новосибирском. Здесь Кравков занимался развитием основанного в 1920 года городского краеведческого музея, который благополучно существует в Новосибирске и сегодня. В этом городе Кравков познакомился с сибирскими писателями В. Правдухиным и Л. Сейфулиной, начал публиковаться в журнале «Сибирские огни». Он организовывал экспедиции по изучению Саян и участвовал в них, собирал коллекции минералов и образцы почв. Он был очень деятельным человеком и его на многое хватало. Осенью 1923 года, после очередного ареста, М. Кравкова назначили руководителем Сибкино. И он создавал Новониколаевскую киностудию и даже участвовал в съемке первого в Сибири художественного фильма о Гражданской войне.

А еще он все эти годы активно писал – повести, романы, очерки, книги для детей. Произведения его пользовались успехом у читателей, хотя были совершенно аполитичны. За это автора и критиковали, когда в советской литературе стали доминировать пролетарские писатели. Эсеровское прошлое Кравкову не забыли и пребывание в Иркутске одновременно с правительством Колчака – тоже. Весной 1937 года Максимилиана Кравкова арестовали, а осенью – расстреляли. У него остались жена и сын. Было М. Кравкову всего 50 лет. В сентябре этого года исполняется 130 лет со дня его рождения, а в октябре – 80 лет со дня гибели.