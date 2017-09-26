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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Дворянское гнездо

00:01 / Хронограф
Не теряем ли мы интересный туристический маршрут?
Дворянское гнездо

Недавно мне довелось побывать в поселке Глебково Рыбновского района, на родине некогда популярного советского писателя Сергея Буданцева.

Буданцев и его произведения известны теперь лишь специалистам-литераторам да краеведам. Да и как мог не заинтересовать краеведов публицист и успешный в 20–40-е годы прошлого века писатель Сергей Буданцев (книги «Командарм», «Лунный месяц Рамазан», «Школа мужественных», «Боевая подруга» и другие), если он был приятелем Сергея Есенина, о его творчестве лестно отзывались такие литературные величины своего времени, как Владимир Маяковский и Максим Горький? В 1938 году писатель, живший в Москве, переехал в Рязань, стал здесь сотрудничать с областной газетой – вел при ней литературный кружок, в который входила, например, многим хорошо известная Елена Карпельцева. Вскоре, однако, Буданцев был репрессирован и умер на Колыме в конце 1940 года.

Нельзя сказать, что память о писателе, который был посмертно реабилитирован, канула в Лету – краткие сведения о нем можно найти в Интернете. А вот когда говорится о самом Глебкове, достопамятном месте, называются лишь владельцы имения, несколько поколений дворян Лихониных, первым из которых был Петр Степанович Лихонин, писатель и друг известного просветителя Н.И. Новикова. Последний же владелец имения из рода Лихониных – Николай Иванович. Именно при нем в 1896 году в семье управляющего имением Федора Буданцева и родился одиннадцатый ребенок, которого назвали Сергеем и который стал известным писателем. Прожить ему было суждено, таким образом, всего 44 года.

Во время поездки в Глебково, мне хотелось посмотреть, что осталось там от времени Буданцева.

Хотя в каталоге на фотографиях тамошние усадебные здания выглядели сохранившимися, я не рассчитывала увидеть их такими. К счастью, за прошедшие годы они не одряхлели, а главный усадебный дом даже обновился, видимо, после ремонта. Меня он поразил отсутствием пристроек и перестроек, каким подвергались в советское время виденные мною усадебные дома. Ухоженность дома и части бывшего парка перед ним объяснилось тем, что в доме разместились администрация Глебковского поселения, почта и управление конного завода.

Конный завод в Глебкове начал действовать в конце XIX века при последнем владельце, Николае Ивановиче. А вот могучие великаны дубы и клены, вероятно, были посажены еще Петром Степановичем Лихониным. Они были уже вековыми деревьями, когда в парке бегал маленький Сережа Буданцев. Есть предположение, что он и родился в большом усадебном доме.

Но даже если семья управляющего жила в служебном здании, парка Сергей не миновал в своей глебковской жизни, а она продолжалась с перерывами на учебу до 1915 года. Связана его жизнь была и с уцелевшим комплексом винокуренного завода, который наверняка находился в ведении его отца. Но нет на них ни мемориальных досок, подтверждающих эту связь, ни самодельных памяток, набранных на компьютере и помещенных под стекло, как это сейчас делают, когда хотят остановить внимание проезжающих или проходящих на каком-нибудь интересном объекте.

Ничего не знал о Буданцевых суровый господин, который запретил нам (я была с друзьями краеведами) фотографировать большой усадебный дом и потребовал, чтобы мы немедленно покинули частное владение. От него мы узнали, что владелец первого этажа живет за пределами области, глебковские учреждения лишь арендуют помещение. А на втором этаже находятся давно приватизированные местными жителями квартиры. И что поразительно: это одно из немногих уцелевших в нашей области усадебных зданий, построенное в стиле классицизма рубежа XVIII–XIX веков, не охраняется государством.

А между тем в Интернете какие-то доброхоты, видимо, незнакомые со всеми этими обстоятельствами, призывают посетить Глебково и в качестве его основной достопримечательности называют именно большой усадебный дом. А я бы еще посоветовала местным экологам обратить внимание на деревья и взять их под защиту.

Служебное здание и винокуренный завод выглядят пустующими. Служебное здание теряется среди более поздних строений, вроде бы не отличается от них, но из-за своей особой, присущей XIX веку, кирпичной кладки смотрится реликтом. Корпус винокуренного завода стоит в одиночестве на большой поляне над рекой. Спуск к ней с одной стороны преграждают заросли исполинских лопухов, с другой – сетчатая ограда сбегающего к воде огорода. Стоя у нее и глядя на старинное монументальное сооружение, я думала, каким интересным туристическим объектом оно могло бы быть. Вспомнились туристические поездки в Литву и Венгрию, желание и умение тамошних жителей из любого старого сарая сделать приманку для туристов – харчевню, романтичный овин, мельницу… А тут, в этом уцелевшем корпусе винонуренного завода, можно было бы при желании создать музей… истории производства спиртных напитков в России. О, это мог бы быть очень забавный и посещаемый музей! Да если еще не побояться открыть при нем в качестве дегустационного зала небольшой трактир с половыми в жилетах и белых фартуках, трактирным органом или, на худой конец, граммофоном, с чарками и стопками доброго, разных сортов «зеленого вина», как именовал Пушкин старинную водку.

Впрочем, слишком уж дерзкий полет моей мысли упрощало одно обстоятельство: в старинном корпусе еще теплится жизнь – здесь расположена местная библиотека. Увы, она не работала из-за отпуска сотрудницы, и я не узнала, хранятся ли в этом сосредоточии памяти сведения о писателе Сергее Буданцеве.

Ирина Красногорская

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 160 (5447) от 08 сентября 2017 года
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