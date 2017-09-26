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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Касается каждого

00:01 / Путевой лист
На что обращать внимание при покупке автомобиля
Касается каждого

При покупке необходимо обращать внимание на двигатель и коробку переключения передач. Заводить лучше холодный двигатель, ведь при этом условии он покажет реально свои проблемы – шумы, лязганье, стук. Проверили уровень и состояние масла, других жидкостей. Возможны подтеки по двигателю и шлангам. Садимся в автомобиль и заводим. Если схватывает быстро, все лампочки на панели потухли, это уже хорошо. Если что-то горит, проверяем через компьютер на автосервисе, ведь туда мы с вами должны поехать на проверку подвески.

Много тонкостей и по коробке передач. Сейчас почти на всех машинах стоит «автомат». Если это старый и добрый гидротрансформатор – хорошо, но если это «робот» или «вариатор», то самое время расстроиться. Например, на моей машине, у которой только закончилась гарантия и стоимость авто около 800 тысяч рублей, стоимость вариатора 350 тысяч рублей. И за 70 тысяч рублей, как простой автомат, его не починить, только под замену. Такая математика может очень сильно расстроить нового владельца.

Проверили краску, стекла, электронику, салон, работу коробки передач и двигателя. И вот мы переходим к самой главной теме проверки, и это сказочно важное слово VIN-номер. Эти волшебные цифры могут одним взмахом руки проверяющего превратить автомобиль в быструю карету на дороге или кусок недвижимости на штрафстоянке ГИБДД. У одного водителя машина в такой ситуации стояла год. Но обнадежить мне вас нечем. Даже если вы очень внимательный и легко определите, что VIN-номер двигателя и заводская точечная сварка являются оригинальными, и поедете после покупки на регистрацию, то вас вполне могут отправить на экспертизу, а вашего железного друга – на штрафстоянку, потому что номер не перебит, а вварен целым куском металла. В настоящее время это очень распространено, и последствия очень серьезные при обнаружении такой проблемы. Здесь без специалиста автоподбора на проверке еще до покупки будет очень сложно.

Теперь поверяем машину на ходу. Никаких посторонних звуков быть не должно. Особенно обратите внимание, дергается ли машина при переключении АКПП. И если вы не захотели ехать на компьютерную диагностику и проверку подвески, то – вперед по плохой дороге, и машина сама покажет свои проблемы. Когда я покупал новую иномарку, никак не мог поверить, что будут проблемы и с ней, ведь я только выехал из салона. У моей машины были проблемы с краской, и это было видно только на солнце, а в автосалоне это не определить (так называемая голограмма) и мелкие царапины по кузову, которые были до моей покупки закрашены. Вот вам и новая машина. На автовозе новые машины могут повредить при перевозке. Проверять машину надо независимо от того, новая она или с пробегом.

Напоследок я дам реальный совет, как сохранить ваши деньги и вернуть их, если что то произойдет при проверке в ГИБДД. Обязательно ставьте реальную цену в договоре купли-продажи, не поддавайтесь на вранье о налогах, что вам придется платить. Ведь если вы купили машину за 500 тысяч рублей, а продали за 499 тысяч рублей, вам просто надо будет сдать декларацию, и никакого налога. Зато вы сможете вернуть свои деньги. Это очень важный совет, запомните его.

Удачи вам за рулем!

Вадим Захаров, автолюбитель со стажем

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 160 (5447) от 08 сентября 2017 года
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