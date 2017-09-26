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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Главный ангел-хранитель

00:01 / Наши новости
Дети с ограниченными возможностями здоровья поблагодарили своих мам
Автор фото: Анна Добролежа | Главный ангел-хранитель
Фото автора.

В библиотеке имени Горького прошел творческий вечер-портрет «Поклонимся до земли своей матери», посвященный женщинам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.

Концерт прошел в рамках проекта «Мы вместе», организованного Рязанским областным советом женщин. Уже пятый год совет выигрывает грант министерства по делам территориальных образований и общественных объединений региона на создание нового проекта. В этом году он составил 61 тысячу рублей. Проект «Мы вместе» включил в себя конкурс рисунков «Герб моей семьи», в котором приняло участие около 1000 школьников, и творческий вечер-портрет «Поклонимся до земли своей матери».

На вечере в библиотеке 17 ребят из Рязани и области показали презентацию о маме и подарили ей творческий подарок. Девятиклассник Миша Афанасьев не раз принимал участие в конкурсах художественного слова и занимал призовые места, он мечтает стать режиссером, поэтому уверенно держал себя на сцене и прочитал для мамы два стихотворения.

Любовь к сцене и театру у Миши началась еще в четвертом классе. Он участвовал в фестивале «Поверь в себя», где дети с ОВЗ могли попробовать себя в разных сферах. Миша выбрал для освоения профессию режиссера. Он сам поставил кукольный спектакль. В качестве актеров были его родители и волонтер.

– Миша был строгим маленьким режиссером, – говорит его мама Галина Анатольевна. – Он требовал от нас с мужем четкого и качественного исполнения, при этом объяснял, где и как нам вставать, как лучше выразить образ героев. За свою работу Миша получил приз. Это было важной победой для него, потому что он добился ее самостоятельно.

У Миши ДЦП, он может печатать, но читать с листа у него не получается. Зато на слух ему за 15 минут удается выучить стихотворение. Когда учительница на уроке просит его что-то прочесть, Миша говорит: «Давайте я вам лучше это выучу». Миша практически отличник, у него только одна «четверка». Он учится дистанционно, но родители стараются вывозить его на конкурсы, в театр, на праздники.

Жизнь всей семьи Афанасьевых завязана на Мише: одна бабушка готовит для него, другая сидит с ним, мама делает уроки и готовит к конкурсам, папа гуляет. Общий язык Мише легче находить с противоположным полом, поэтому его компания состоит, в основном, из девочек.

– Но самый мой главный друг и помощник – это мама, – говорит Миша.

Далеко не каждый ребенок на концерте смог выразить словами благодарность маме и сказать, что она для него значит. Многие детки от переизбытка чувств могли только плакать. Их искренние слезы – самое лучшее признание в любви.

В сентябре концерт «Поклонимся до земли своей матери» пройдет еще в Скопине и Касимове.

– Особую благодарность за активное участие в проекте я бы хотела выразить председателям районных женсоветов Марине Николаевне Вышегородцевой (Ряжск), Татьяне Васильевне Беловой (Чучково), Наталье Сергеевне Михеевой (Рязанский район), Ольге Юрьевне Алябьевой (Михайлов), Анне Григорьевне Ионовой (Рыбное), – говорит заместитель председателя Рязанского совета женщин Антонина Сергеевна Ишина.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 160 (5447) от 08 сентября 2017 года
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