Чтобы помнили

В рязанском селе Троица Спасского района установлен крест в память о детях блокадного Ленинграда

В церемонии приняли участие член регионального штаба ОНФ Александр Шишков, председатель совета Рязанской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов, заместитель главы администрации Спасского района Виктор Епишкин, глава Троицкого сельского поселения Андрей Кабочкин, жители блокадного Ленинграда, представители общественности, жители села и школьники.

Как известно, в годы блокады Ленинграда через Рязанскую область проходили эшелоны, в которых эвакуировали людей из осажденного города в тыл. Они шли через станцию Ясаково у села Троица. С 23 февраля по 1 мая 1942 года через Рязань проследовали 110 эшелонов, в которых были 217 тысяч ленинградцев. С поездов было снято 596 умерших, более 500 больных, около 100 детей, оставшихся без родителей. Сильно истощенных и уже неспособных передвигаться людей высаживали на этой станции.

Нередко больных и немощных людей брали к себе местные жители. Для многих Рязань стала второй родиной.

Бывший ленинградец, а ныне житель села Троица Юрий Иванович Аверкин на днях отметил свое восьмидесятилетие. Ему было четыре года, когда переполненный поезд остановился на этой станции. Говорит, мало что помнит из того времени. Разве что чувство голода. Он также вспоминает бородатого человека, который посадил мать и их с братом на повозку, привез домой, накормил. Так и остался он на рязанской земле.

Бывшая учительница Лариса Харитонова несколько лет после эвакуации прожила в селе Панино. Она была совсем маленькой, когда оказалась здесь вместе с мамой. До сих пор помнит вкус мяса, которым ее угостили местные жители. Прошло много лет с того времени, но в ее семье до сих пор нет культа еды. За обедом все просто и обыкновенно. Считает, что это вследствие голодного детства.

– Я давно живу в Рязани, но всегда чувствую, что я ленинградка, – признается Лариса Петровна. – Это необъяснимое состояние, с которым я живу и им горжусь.

Печальные страницы истории детей блокадного Ленинграда перелистал Андрей Кабочкин. Его рассказ – о мужестве и стойкости, о милосердии и героизме народа страны, его односельчан, своей матери. Вместе с местной жительницей, увлеченным человеком Ольгой Бирулей он по крупицам собирает историю своего села и все то, что связано с детьми блокадного Ленинграда.

Село Троица – родина Героя Советского Союза Алексея Юханова. Два года назад стараниями учителей и краеведа Ольги Бирули открыт историко-краеведческий и патриотический музей боевой и трудовой славы «Память». В нем нашлось место и детям, на судьбах которых горем и ужасом отпечаталась блокада Ленинграда. В этом году школе присвоено имя Алексея Юханова.

К памятному кресту участники траурной церемонии возложили цветы, а протоиерей Троицкой церкви о. Михаил отслужил молебен, назвав поименно всех, кто нашел приют на спасской земле. Собравшиеся побывали в школе, посетили музей боевой и трудовой славы, где дети учатся любить свою родину, ценить мир.