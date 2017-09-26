Досрочно и индивидуально

« Напомните, пожалуйста, условия получения льготной педагогической пенсии?

Николаева Л., Рязань»

В список должностей, занятость в которых может дать педагогическому работнику право на льготное пенсионное обеспечение, могут входить разные рабочие места, в числе которых – директор, заместитель директора, деятельность которого связана с образовательным (воспитательным) процессом, преподаватель, воспитатель, организатор внеклассной и внешкольной работы с детьми, логопед, мастер производственного обучения и другие (полный перечень определен Постановлением Правительства РФ №781 от 29.11.2002 г.). В том случае, если педагогический работник отработает не менее 25 лет в соответствующей должности и наберет требуемое количество баллов, то он сможет обратиться в ПФР за назначением страховой пенсии. Отметим, что пенсионный балл – это величина оценки приобретенных пенсионных прав, в которой оценивается каждый год, официально отработанный гражданином. Минимальное количество пенсионных баллов в 2016 году составляет 11,4, до 2025 года оно увеличится до 30 баллов. Установленный возраст приобретения права на назначение страховой пенсии по старости (по общим основаниям) – 55 лет для женщин и 60 лет – для мужчин.

При назначении льготной пенсии рассчитывается профессиональный стаж. В него включается трудовая деятельность до 1 сентября 2000 года вне зависимости от педагогической нагрузки, после 1 сентября 2000 года – при условии выполнения нормы педагогической нагрузки, установленной за ставку зарплаты. Исключение составляют учителя начальных классов и сельских школ – для них выполнение педагогической нагрузки на полную ставку не требуется. В стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии педагогам, включаются также периоды временной нетрудоспособности, периоды ежегодных оплачиваемых отпусков, а также отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, имевшие место до 6 октября 1992 года.

При наступлении соответствующего права для оформления льготной педагогической пенсии нужно обратиться в орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства и представить паспорт, свидетельство пенсионного страхования, трудовую книжку, свидетельство о рождении детей, военный билет (для мужчин). Условия для назначения досрочной пенсии индивидуальные, поэтому обратиться для оформления пенсии желательно заблаговременно – за шесть месяцев до предполагаемого выхода на пенсию. Специалисты ПФР проконсультируют, проверят документы, подскажут, какие из них нужно собрать для подтверждения льготного стажа. После предварительного визита в ПФР заявление о назначении пенсии можно будет передать как лично, так и дистанционно – через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР.