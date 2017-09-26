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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Девичий «призыв»

00:01 / Спорт
В регионе меняется отношение к женскому футболу
Девичий «призыв»

Дублирующий состав ЖФК «Рязань-ВДВ» 2 сентября на стадионе «Спартак» провел домашний матч первенства России по футболу среди женских клубов и команд Первого дивизиона (зона «Юг») 2017 года с дублерами клуба «Дончанка» из Азова (Ростовская область).

Это был первый домашний матч рязанской молодежки в турнире, в котором юные «десантницы» перед своими болельщиками горели желанием показать товар лицом. Хозяева поля выиграли эту трудную встречу со счетом 1:0. Гол, решивший исход встречи, забила Елизавета Лазарева после отличной передачи Елены Зубковой.

В дубле рязанского женского футбольного клуба в большинстве своем доморощенные воспитанницы.

– Есть еще девчонки, которые начинали играть в футбол в Воронеже, потом поступили в учебные заведения Рязани и сейчас у нас и учатся, и совершенствуют свое спортивное мастерство, но, в основном, в дубле наши воспитанницы, – говорит директор ЖФК «Рязань-ВДВ» Роза Ярайкина.

В главной команде клуба сейчас играют только «легионеры». Для профессионального футбола это обычное явление, но на смену им подрастают свои «честолюбивые» дублеры.

– Сейчас к нам родители приводят детей с 9-летнего возраста. Как ни странно, девчонок чаще приводят папы, нежели мамы, и проблем с набором девочек у нас сейчас нет, – говорит Роза Ярайкина.

Изменение отношения к женскому футболу в регионе – один из важных результатов скрупулезной работы с девчонками и девушками. Конечно, в этом есть и доля примера главной команды ЖФК «Рязань-ВДВ» и сборных команд России.

В нынешнем сезоне сборные команды области по футболу среди девушек выступали на турнирах МОА «Черноземье» и первенства России в четырех возрастных группах: до 13, до 15, до 17 и до 19 лет. Итог: три «золота» и «серебро» в зональных турнирах и участие в финалах первенства России по всем четырем возрастам. Наград российского уровня в отличие от прошлого года завоевать не удалось.

– Причин того, что не завоевали медалей, много. Конечно, качество подготовки и результат в спорте разделить нельзя. Наставники понимают, что главное – в этом возрасте, научиться играть. У детей же другое понимание: для них главное – победа. Результат же приходит через обучение. В игре на победу воспитывается характер, проявляется чувство коллективизма, взаимопонимания и взаимопомощи в команде, – говорит Роза Ярайкина.

В клубе трагедии из-за отсутствия наград у юных футболисток на российском уровне не делают: на этом этапе главное не форсировать подготовку в погоне за медалями, а научить юных футболисток пониманию игры, технике, тактике. Тогда и придут победы.

А дубль «Рязани-ВДВ», который по набранным очкам сейчас занимает третье место в зоне «Юг», свой следующий матч первенства России проводит дома, на стадионе «Спартак», 9 сентября с командой «Виктория» (Белгород). Начало в 16.00. Вход на стадион свободный.

Александр Кащеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 160 (5447) от 08 сентября 2017 года
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