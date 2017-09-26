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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Золотой финиш сезона

00:01 / Спорт
На Кубке ЦФО по пляжному волейболу в Дивногорске Смоленской области отличились рязанские спортсмены
Золотой финиш сезона

За спортивный трофей боролись команды четырех регионов: Смоленской, Брянской, Тульской и Рязанской областей.

– В Дивногорске организаторы оборудовали отличный стадион для пляжного волейбола с кварцевым песком, трибунами для зрителей. Играть в таких условиях одно удовольствие. Уже решено, что именно здесь пройдет первый этап чемпионата ЦФО будущего года, – рассказывает тренер сборной команды области Сергей Кузнецов.

Мужчины провели свою часть турнира в два этапа. На первом в двух группах сыграли по круговой системе. Во вторую часть вышли по два сильнейших коллектива. Чемпионы ЦФО-2017 рязанцы Александр Абрамов и Дмитрий Исаев в ходе состязания не проиграли ни одной партии, вышли в финальную часть с первого места в группе и финишировали четырехкратными обладателями Кубка ЦФО подряд.

– Поход к этому результату мог бы показаться легким, если бы не желание всех противников на турнирном пути «попить крови» у будущих победителей. Это особенно ярко продемонстрировали хозяева в полуфинальной игре, где во второй партии, уступая шесть очков, кинулись в погоню и были близки к победе в партии, но после взятого перерыва наши ребята мощными ударами расставили точки над i, – говорит Сергей Кузнецов.

Еще одна наша мужская пара Алексей Докторов / Павел Комаров финишировала на седьмом месте, имея в активе выигранную партию у третьего призера соревнований.

В женской части турнира в четверке финалистов, которая сыграла по кругу, боролись три пары из Смоленска и рязанская пара Юлия Головина / Диана Храповицкая.

– Юная Диана (она 2002 года рождения) в этом дуэте в срочном порядке заменила Ирину Кузовникову, отказавшуюся от поездки по семейным обстоятельствам. Поначалу замена себя оправдала – в двух первых играх Диана оправдала все авансы. Но стоило ей выйти на игру, победа в которой вела к первому месту, появилась скованность, вызванная ответственностью за результат, что привело к поражению нашей команды.

В итоге три команды набрали одинаковое количество очков, и организаторы предложили им сыграть по «золотому» сету до 15 очков. Сначала рязаночки взяли реванш у обидчиков – 15:8, а потом выиграли и у второй смоленской пары – 15:11, в игре с которой наши сразу ушли вперед на 6 очков.

– Противник ничего не смог противопоставить разыгравшейся Диане, поражавшей площадку противника и силовым нападением, и замысловатыми катами (несильным крученым ударом), локализовав атаку противника надежным блоком. «Добила» соперниц непредсказуемая игра Юлии Головиной со второго касания и разящие удары в нападении самого низкого игрока турнира, – поясняет Сергей Кузнецов.

В итоге, рязанцы на Кубке ЦФО оформили золотой дубль, выиграв соревнования и среди мужчин, и среди женщин. Из трех разыгранных в этом году трофеев окружного масштаба (Кубок Победы, чемпионат и Кубок ЦФО) все три завоевали наши Юлия Головина, Александр Абрамов и Дмитрий Исаев. Два трофея у Ирины Кузовниковой. Диана Храповицкая добыла свой первый чемпионский титул в соревнованиях взрослых команд ЦФО.

Александр Кащеев
Фото автора

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 160 (5447) от 08 сентября 2017 года
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