Сотрудники Рязанского станкозавода сдали нормы ГТО

В прошедшие выходные сотрудники Рязанского станкозавода, входящего в состав станкостроительной компании «Стан», сдавали нормы ГТО. Площадки для состязаний предоставил один из крупнейших в Европе конькобежный центр в Коломне.

Спортивный праздник торжественно открыли глава городского округа Коломна Денис Лебедев, генеральный директор ООО «Стан» Вадим Сорокин и заслуженный мастер спорта по конькобежному спорту, двукратный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка России Екатерина Лобышева.

В соревновании приняли участие сотрудники компании «Стан» из Коломны, Рязани, Москвы и Иванова – более 130 человек в возрасте от 23 до 60 лет. Участники прошли тестирование по основным нормативам, таким как: бег на 3 км, подтягивание, плавание, стрельба из пневматической винтовки и др.

– Сегодня наша компания впервые участвует в спортивном мероприятии, которое, в первую очередь, собрало нас всех вместе, – сказал, обращаясь к физкультурникам, генеральный директор ООО «Стан» Вадим Сорокин. – Производственные площадки нашей компании находятся в разных городах страны, каждая из них уникальна благодаря вам, людям, которые каждый день предлагают лучшие решения для наших заказчиков. Несмотря на то что мы находимся далеко друг от друга, для нас важно, чтобы каждый ощущал себя частью одной большой команды. По своему личному опыту могу сказать, что спорт очень сильно помогает во всех остальных делах: он воспитывает в людях боевой дух, желание совершенствоваться, соревноваться, побеждать, идти вперед! Выражаю благодарность главе городского округа Коломна Денису Юрьевичу Лебедеву за оказанную поддержку в проведении такого масштабного спортивного мероприятия.

Рязанский станкозавод подал пример, достойный подражания всех, кто мечтает быть сильным и здоровым. Станкостроители говорят: «Будем здоровыми, чтоб работа спорилась».