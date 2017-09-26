Варианты есть

ОНФ в Рязанской области взял на контроль вопрос сохранения гребной базы «Олимп» в Спасском районе

Активисты Общероссийского народного фронта в Рязанской области в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» провели круглый стол, в центре внимания которого был вопрос сохранения гребной базы «Олимп» в Спасском районе. Проведению круглого стола предшествовало обращение в региональное отделение Народного фронта родителей юных физкультурников, а также тренерского состава и именитых спортсменов.

На базе «Олимп», располагающей необходимой инфраструктурой, с 1970-х гг. проводилась подготовка спортсменов, занимающихся греблей на байдарках и каноэ. Там также проводились соревнования различного уровня: от региональных до всероссийских. В среднем здесь ежегодно отдыхали и тренировались более 120 спортсменов в одну летнюю смену и до 75 человек зимой. В основном это спортсмены детско-юношеской спортшколы «Олимпиец». Более 150 выпускников школы стали победителями и призерами первенств СССР, России, Европы и мира. Опытные наставники «Олимпийца» постоянно входят в число лучших тренеров Рязанской области. По итогам 2016 г. в список кандидатов в сборную команду РФ вошли восемь воспитанников спортшколы.

В 2017 г. собственник гребной базы «Олимп» перед началом летнего спортивного сезона публично объявил о продаже базы и невозможности работы летнего лагеря на ее территории.

«Прошедший летний тренировочный сезон оказался самым тяжелым из-за переноса занятий и разделения учащихся по возрастным категориям. Альтернативная площадка на озере в селе Шумашь значительно уступает базе в Спасске – и с точки зрения акватории, и с точки зрения инфраструктуры. Юные спортсмены были вынуждены приезжать на тренировки из города. Говорить о полноценном тренировочном процессе в таких условиях нельзя», – заявил на круглом столе заслуженный тренер России Владимир Тебенихин.

Его поддержал мастер спорта международного класса, член сборной России, финалист Олимпиады 2016 г. Евгений Луканцов. «Рязанские гребцы ежегодно завоевывают награды на соревнованиях самого высокого уровня. Но постоянно демонстрировать высокий уровень невозможно без полноценной базы. Если мы хотим, чтобы дети приходили в спорт и вырастали в чемпионов, для этого должны быть созданы условия», – подчеркнул он.

Приглашенные на круглый стол представители региональной власти в лице заместителя председателя правительства Рязанской области Елены Буняшиной и министра молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяны Пыжонковой сообщили, что в проекте регионального бюджета на 2018 г. будет предложено предусмотреть средства на выкуп базы, ее реконструкцию и дальнейшее содержание. По словам чиновников, будет сделано все возможное, чтобы не только сохранить базу, но и привести ее к современным требованиям.

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ, депутата Государственной Думы, Героя России Андрея Красова, общественники берут эту ситуацию под свой контроль. «Мы поддерживаем спортивную общественность и намерены добиваться сохранения базы. Эту точку зрения мы довели до представителей власти. Необходимо проследить, чтобы планы превратились в реальные дела. Наша позиция однозначна: база «Олимп» должна быть сохранена как объект спортивной инфраструктуры региона», – заявил Красов.

(По материалам сайта регионального отделения ОНФ)