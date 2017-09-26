Рязанцы провели 3-й благотворительный пробег в поддержку людей с синдромом Дауна «Спорт во благо»

В числе организаторов – Рязанская региональная общественная организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей и управление по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани. Соревнования обслуживала бригада профессиональных судей (главный судья – Алексей Варнаков, главный секретарь – Ольга Баранова).

В легкоатлетическом пробеге по аллеям рязанского лесопарка приняли дошколята, школьники, молодежь, взрослые люди и те, кому уже за 60 лет. На старт вышли бизнесмены, финансисты, инженеры, учителя, школьники, журналисты, физкультурные и спортивные работники, рабочие промышленных предприятий Рязани, военные. Спортивный праздник был организован по высшему разряду – с большой сценой у лесопарка, зажигательными ведущими, многочисленными интерактивными площадками по интересам. Несмотря на дождь, у всех участников пробега и многочисленных зрителей было прекрасное настроение.

Самые маленькие пробежали вместе с мамами и папами 50 метров без учета времени. Состоялись также забег в маскарадных костюмах и корпоративная эстафета, в которой самыми быстрыми оказались тренеры – инструкторы по сноуборду из спортивно-развлекательного комплекса «Семено-Оленинс­кое».

На 300-метровой дистанции (6-8 лет) у девочек победила Ольга Береснева, у мальчиков – Илья Каширский, в возрастной категории 9-13 лет у девочек выиграла Ольга Межина, у мальчиков – Борис Суровин.

В беге на 1 километр победители в различных возрастных группах – Екатерина Жаркова (14-17), Ирина Чернобавская ­(18-29), Елена Морозова (30-39), Галина Пожогина (40-49), Данила Гришучков (14-17), Павел Баранов (18-29), Евгений Агафонов (30-39), Алексей Иванов (40-49).

В беге на 5 километров победителями стали Светлана Шишканова (18-29), Ирина Попова (30-39), Татьяна Кротова (40-49), Алексей Кургузкин (18-29), Павел Громов (30-39), Дмитрий Кирпо (40-49), Михаил Ульянов (50-59), Александр Бирюков (60 лет и старше).

На «десятке» 1 место заняли Татьяна Сычева (18-29), Мария Тюряева (30-39), Светлана Максимова (40-49), Никита Гравшин (14-17), Сергей Блинников (18-29), Николай Кривошеин (30-39), Вячеслав Винер (40-49), Виктор Киреев (50-59).

Все собранные на легкоатлетическом пробеге средства будут направлены в поддержку людей-инвалидов с синдромом Дауна.