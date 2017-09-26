К столетию знаменитого есенинского стихотворения

Вихревые события 1917 года потрясли общественные и экономические устои нашего государства. Одним из ярких откликов на революционные перемены стало стихотворение «О Русь, взмахни крылами...», где Сергеем Есениным была дана характеристика тогдашнего творческого направления, именуемого «крестьянской литературой». Своим предтечей он называет выдающегося поэта ХIХ века Алексея Кольцова:

По голубой долине,

Меж телок и коров,

Идет в златой ряднине

Твой Алексей Кольцов.

В этом же стихотворении Есенин пишет о Николае Клюеве, которого считал одним из своих учителей; однако говорит не только о близости к творчеству этого видного поэта, но и противопоставляет себя ему, что, впрочем, и отражало их отношения как «друзей-врагов». Есенин так описывает своего современника, считая Клюева продолжателем, «середним братом» Кольцова:

От Вытегры до Шуи

Он избраздил весь край

И выбрал кличку – Клюев

Смиренный Миколай.

Монашьи мудр и ласков,

Он весь в резьбе молвы,

И тихо сходит пасха

С бескудрой головы.

В этих строках подчеркивается религиозность Клюева. О себе же Есенин говорит:

А там, за взгорьем смолым,

Иду, тропу тая,

Кудрявый и веселый,

Такой разбойный я.

Долга, крута дорога,

Несчетны склоны гор;

Но даже с тайной Бога

Веду я тайно спор.

Сравните для примера: «смиренный» и «разбойный», «с бескудрой головы» и «кудрявый», «он весь в резьбе молвы» и «даже с тайной Бога веду я тайно спор». По мнению ряда литературоведов, публикация стихотворения «О Русь, взмахни крылами...» во второй книге сборника «Скифы» в декабре 1917 года стала своего рода ответом на иносказательное стихо­творение Клюева «Елушка-сестрица», увидевшее свет в то же время в петроградском «Ежемесячном журнале».

Но обратимся опять к есенинским строкам:

За мной незримым роем

Идет кольцо других,

И далеко по селам

Звенит их бойкий стих.

Из трав мы вяжем книги,

Слова трясем с двух пол.

И сродник наш, Чапыгин,

Певуч, как снег и дол.

Так Сергей Есенин отзывается о своих товарищах по перу – «крестьянских поэтах», говорит добрые слова в адрес Алексея Чапыгина, известного отечественного писателя, автора повестей «Белый скит», «На лебяжьих озерах», романов «Разин Степан» и «Гулящие люди».

С чтением этого стихотворного манифеста уроженец Рязанщины выступил в Москве 3 ноября 1918 года на открытии временного памятника Алексею Кольцову. Вот что в статье «Цветок неповторимый» рассказывал о том событии писатель Иван Белоусов: «При открытии памятника Кольцову Сергей Есенин, молодой, задорный, читает свое стихотворение, стоя у подножия памятника. И как сейчас вижу его фигуру с поднятой смело головой, слышу его голос, бросающий в толпу новые слова:

О Русь, взмахни крылами,

Поставь иную крепь!

С иными именами

Встает иная степь.

…Фигура Есенина возвышается над толпой, которая слушает его с огромным вниманием. Кажется, люди подняли и держат поэта на своих руках».

При жизни поэта его программное произведение «О Русь, взмахни крылами…» входило в есенинские авторские сборники: «Голубень» (1918 и 1920), первый том «Собрания стихов и поэм» (1922), «О России и революции».

Созданное в 1917 году, это стихо­творение современно и поныне. Его начальная строка многократно становилась девизом посвященных великому поэту праздников и фестивалей, конкурсов и премий.

Завораживающее влияние его творчества испытали на себе и стихотворцы последующих поколений. Причем в большинстве случаев, продолжая традиции замечательного уроженца рязанской земли, эти авторы находили свои отличительные пути в литературе.

А есенинские строки навсегда с нами. Без них мы уже и не представляем свою жизнь:

Есенинское слово

вовек не надоест.

В нем постигаем снова

пророческую весть.

Когда восстал над нами,

грозя,

ревущий вал,

«О Русь, взмахни крылами!..»

Есенин призывал.

Он в жизнь глядел как в воду –

и видел жизнь насквозь:

идти, не зная броду,

России привелось.

… И, уходя до срока,

сумеем ли постичь

мир,

созданный жестоко,

и вещий этот клич?!