Вопреки показаниям

Рязанские врачи спасли пациенту руку

Этот случай в одном из сел Сараевского района в начале лета потряс округу.

В один из жарких дней нынешнего лета дачник, занимаясь хозяйственной работой, решил что-то отпилить на своем участке. Он приладил циркулярную пилу к «болгарке» и практически отпилил кисть на правой руке. Осталась лишь доля сантиметров кожи, которая и держала кисть.

На помощь несчастному бросились супруга и соседка. Нашли какой-то шнур, перетянули артерию, замотали руку. Жена повезла несчастного в районную больницу, что в четырех километрах от села.

Главный врач ЦРБ Павел Анатольевич Шейдеров, который принимал пострадавшего, рассказывает:

– То, что мы сами не сможем прооперировать больного с такой травмой, было ясно с самого начала. Надо было срочно везти его в областную больницу. Все, что мы могли на нашем уровне: осмотреть, обезболить, обработать, наложить жгут, «правильную» повязку, сделать рентген, мы выполнили. Кисть руки уложили на гипсовую лангету, обложили ее льдом. В сопровождении фельдшера пострадавшего направили в ОКБ, предварительно сделав звонок главному травматологу области Анатолию Николаевичу Тюрчину, с которым был согласован весь дальнейший «трафик» работы. Коллеги, в свою очередь, созвонились с дежурившим по линии медицины катастроф сосудистым хирургом областного кардио­диспансера, приготовили операционную.

Врач-травматолог Марина Панфилова (выпускница лечебного факультета Рязанского медуниверситета 2011 года) вспоминает:

– Нам позвонили из Сараевской ЦРБ в 17-30. В приемный покой больной был доставлен к 21 часу. К этому времени приехал сосудистый хирург Вячеслав Владимирович Карпов. Пострадавший находился в состоянии геморрагического шока. Ему было плохо, очень больно… По словам докторов, шансов спасти руку 50-летнего мужчины практически не было.

Сосудистый хирург Вячеслав Карпов, кандидат медицинских наук (выпускник лечебного факультета Рязанского мед­университета 2007 года), который прибыл по вызову, рассказывает:

– Подобные операции для медицины – не новость. Другое дело, что надо всегда пытаться дать шанс пострадавшему не остаться инвалидом. Какая-никакая рука, а все-таки своя. А тут еще человек трудоспособного возраста, и рука правая… Мое предложение попытаться пришить кисть дежурный травматолог Марина Сергеевна Панфилова с готовностью поддержала.

До начала операции мы поговорили с пострадавшим. Объяснили, что постараемся рискнуть и сделать все от нас зависящее, но понятно, что мы не боги и очень многое будет зависеть не только от нас…

– Сложность заключалась в том, что травма, нанесенная циркулярной пилой, не оставляет ровного среза и сопровождается размозжением краев. Когда стали проводить ревизию раны, выяснилось, что края ее несопоставимы и потребуют дополнительной обработки. Но после этого стянуть их уже будет невозможно: расстояние 2 сантиметра для сосудов очень большое. Сосуды – не мышцы, не тянутся, – уточняет Марина Сергеевна.

А между тем время, по оценке медиков, подходило к критической отметке – к 6 часам от момента травмы. Полное отсутствие кровоснабжения в конечности грозит с каждым часом необратимой ишемией, после которой, даже если восстановить кровоток, конечность уже не спасти, так как ткани погибнут..

Врачи приняли решение восстановить хотя бы одну артерию (повреждения на второй были очень значительные) за счет небольшого участка подкожной вены на бедре. Чтобы взять в одном месте и пересадить в другое, сосудистому хирургу потребовалось 2,5 часа. Для проведения операции из разряда микрохирургии имелось все необходимое. Врач рассказал, что в какой-то момент, когда был пущен кровоток, образовался тромб, который хирурги вовремя заметили по пульсации сосуда. Вячеслав Владимирович, используя специальный инструментарий, убрал сгусток. Кровоток восстановился, то есть одна из двух артерий начала снабжать кровью кисть.

Закончив свою часть работы, сосудистый хирург уступил место травматологу, которая скрупулезно начала сшивать сухожилия и нервы. В районе сгиба их 10. Марине Сергеевне удалось сшить 7 возможных. На каждую такую хирургическую манипуляцию ушло около часа. На этом этапе Панфиловой ассистировала хирург из ожогового отделения ОКБ Светлана Борисовна Дубкова.

– Взаимовыручка для хирургов – дело святое. Если бы был занят этот доктор, я бы пригласила другого коллегу из дежурной хирургической бригады. Мы справились, – рассказывает Марина Сергеевна.

Через 6 часов, когда все швы были наложены и хирург поблагодарила всех за совместную работу, врачебную миссию еще нельзя было назвать успешной. Послеоперационных осложнений никто не исключал – травма дачника из Сараевского района была очень тяжелой. Доктор объяснила, что с первых суток, помимо противовоспалительной, обезболивающей и специальной внутривенной лекарственной терапии, больной получал сеансы в специальной барокамере для обогащения клеток поврежденных тканей кисти кислородом и профилактики тромботических осложнений.

Через день Марина Сергеевна осмотрела прооперированную кисть. Три пальца на руке пациента были теплыми, а два других, хоть и холодными, но розоватого цвета и не синюшными, то есть не погибшими.

Все говорило о том, что шансы на спасение конечности значительно возросли.

Сейчас прошло уже достаточно времени, когда выписали больного под наблюдение в поликлинику по месту жительства. Несколько дней назад Марина Панфилова говорила с пациентом, которому уже сняли лангету. Кость срослась, пальцы шевелятся, правда, болевые ощущения сохраняются. Но главное – рука жива.

И теперь есть надежда, что мужчина не останется инвалидом.

• Компетентное мнение:

Владимир Юдин,

доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, главный внештатный хирург минздрава Рязанской области:

– Сложность подобных операций заключается в восстановлении кровоснабжения кисти. Молодые хирурги справились. Этот случай наглядно показал, что доктора, принимавшие участие в оказании медицинской помощи, прошли хорошую подготовку в вузе, что они ответственные и решительные хирурги. Взять на себя ответственность, не нарушив основополагающих принципов оказания помощи, может не каждый. Поздравляю всех коллег с успешным результатом.

Игорь Сучков,

главный внештатный сердечно-сосудистый хирург минздрава Рязанской области, доктор медицинских наук, профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова:

– На всех этапах оказания медицинской помощи врачи сработали слаженно, быстро и эффективно. Учитывая тяжесть и распространенность таких повреждений, всегда требуется работа врачей многих специальностей: травматологов, сосудистых хирургов, анестезиологов-реаниматологов. Конечно, результат достигнут хороший, конечность сохранена, но о ее функциональности говорить пока рано, восстановление после таких травм долгое и требует много усилий не только от врачей, но и от пациента.

Сергей Грязнов,

заведующий отделением сосудистой хирургии ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер»:

– Данный вид оперативного вмешательства на сосудах кисти можно отнести к разряду микрохирургии, сопоставимой по технике и сложности операций на коронарных артериях. Можно с уверенностью сказать, что благодаря слаженной работе специалистов всех служб и их высокого профессионализма был достигнут отличный результат.