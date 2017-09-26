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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В России может появиться День отца

00:01 / Актуально
Соответствующая инициатива прорабатывается в администрации Президента
В России может появиться День отца

В России может появиться новый праздник – День отца. Идея об его учреждении сейчас обсуждается в администрации Президента, рассказали «Известиям» два источника, близких к АП.

Информацию о том, что инициатива прорабатывается, подтвердили также в «Единой России». Предложение сделать третье воскресенье октября Днем отца в 2014 году внес на рассмотрение инициативной группы депутат Госдумы Александр Сидякин («Единая Россия»). Тогда же идею поддержали в Министерстве труда и социальной защиты и в Союзе женщин России. После проведения парламентских слушаний тема ушла на рассмотрение в администрацию Президента – учреждение праздников и памятных дат относится к полномочиям главы государства. Эксперты полагают, что в стране, где после Великой Отечественной войны выросло поколение без отцов, идея праздника может стать «объединяющей» и «оздоровить общество».

В «Единой России» «Известиям» заявили, что «в целом это предложение заслуживает поддержки в партии», однако оно не проходило по законодательной линии Госдумы (ГД), поскольку относится к полномочиям Президента. Собеседник в партии напомнил, что в правительственной Концепции развития семейной политики до 2025 года есть пункт о пропаганде традиционных семейных ценностей. Одним из примеров реализации этого пункта мог бы стать День отца.

«Решение задачи по повышению ценности семейного образа жизни, сохранению духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании включает в себя: развитие семейных традиций, направленных на укрепление семейной идентичности и сплоченности, сохранение и поддержание взаимосвязи и преемственности между поколениями в семье; проведение в средствах массовой информации на постоянной основе целенаправленной пропаганды в поддержку традиционных ценностей семьи и брака, морали и нравственности», – сказано в концепции.

– Идея возникла в 2014 году, когда в странах Западной Европы стал пропагандироваться тренд на родителей без полового разделения. В рамках российской Концепции развития семейной политики до 2025 года, где есть пункт о пропаганде традиционных семейных ценностей, нашим депутатом было предложено учредить День отца. Предложение поддержал глава Минтруда Максим Топилин, – пояснил собеседник издания в ЕР.

О том, что повышение роли отцовства в семейном воспитании и формирование позитивного образа отца укладываются в рамки реализации первого этапа концепции, сказано в отзыве на инициативу Министерства труда (от 27 июля 2017 года, есть в распоряжении «Известий»).

В пресс-службе Министерства труда «Известиям» не смогли пояснить нынешнюю позицию ведомства по депутатской инициативе, сообщив, что «пропагандирование семейных ценностей, в том числе повышение роли отцовства в семейном воспитании и формирование позитивного образа отца в семье, проводится в рамках всероссийского конкурса «Семья года».

Автор идеи депутат Александр Сидякин («Единая Россия»), возглавляющий всероссийский Союз отцов, заявил «Известиям», что уже 30 регионов так или иначе уделяют внимание этой теме: проводятся фестивали и конкурсы, куда дети приходят с отцами. Сама дата, по словам парламентария, выбрана неслучайно – она хорошо вписывается в осенние православные праздники, а также предшествует празднованию международного Дня матери (последнее воскресенье ноября).

– Сейчас все на усмотрение Президента, это его прерогатива, и если он сочтет нужным, то утвердит, – сказал Александр Сидякин. – Я считаю, что это полезная дата, подобный акцент позволит обществу не забывать о том, что в воспитании детей отцы играют не менее важную роль, чем матери.

Руководитель лаборатории региональных исследований ЭИСИ Андрей Колядин заявил «Известиям», что поддерживает инициативу.

– Сейчас в российском законодательстве есть некое предвзятое мнение о том, что мужчина не способен самостоятельно обеспечить должного внимания и любви к своим детям, поэтому при разводах дети остаются, как правило, с матерями, – напомнил он.

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев назвал инициативу своевременной, отметив, что государству «пора оздоравливать общество».

– Основная идея этого предложения связана с демографией. На «прямой линии» об этом упоминал президент страны. Это возможность показать, что государство заботится о полноценной семье, где есть и отец, и мать, – сказал он «Известиям». – Великая Отечественная война в свое время выкосила большую часть мужского населения, и выросло поколение россиян, которых воспитывали одни матери. Государству нужно делать все, чтобы вернуть нормальную полноценную семью.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев отметил, что День отца сегодня «очень актуален».

– Праздник для меня лично – как для отца четверых детей и ждущего пятого – более чем актуален, он решил бы задачу демонстрации положительного опыта настоящего отца, – сказал он.

Это объединяющая общество и патриотичная идея, полагает Константин Калачев: деды, прадеды защищали Родину и «культ отца – это культ доброго, сильного, открытого мужчины».

Собеседник «Известий», близкий к администрации Президента, подчеркнул, что «в случае если Президент одобрит это предложение, День отца могут начать праздновать уже этой осенью».

Елена Ладилова
Константин Дорофеев
Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 160 (5447) от 08 сентября 2017 года
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