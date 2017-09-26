«ВКонтакте» можно будет проконсультироваться с врачом

Администраторы сообществ смогут заработать на мобильной клинике, размещая соответствующее приложение на своей странице

Мобильная клиника заработала «ВКонтакте». Пользователи соцсети теперь смогут вызвать на дом врача или проконсультироваться с нужным специалистом по чату, аудио – или видеосвязи. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Компания «Новая медицина», разработчик телемедицинского сервиса Doc+, запустила приложение «Мобильная клиника» для соцсети «ВКонтакте». Администратор любого сообщества сможет разместить в своей группе, странице встречи или на публичной странице приложение клиники. Пользователи увидят в группе ссылку «Мобильная клиника», нажав на которую они смогут получить консультацию врача в чате, по аудио или видео – или вызвать специалиста на дом. Частью полученных доходов сервис поделится с организатором сообщества.

В настоящий момент пользователь может получить советы терапевта (педиатра), кардиолога, гастроэнтеролога, консультанта по грудному вскармливанию, ЛОРа, диетолога или неонатолога. Сервис работает круглосуточно и без выходных, длительность каждой консультации не ограничена.

– Подавляющее большинство наших сограждан общается с друзьями, близкими и коллегами во «ВКонтакте». Логичный шаг – дать пользователям соцсети возможность задать вопрос профессиональному врачу, – отметил глава компании «Новая медицина» Руслан Зайдуллин.

В октябре прошлого года администрация «ВКонтакте» анонсировала возможность устанавливать на публичные страницы, группы или встречи их собственные приложения для различных сервисов.

– Благодаря Doc+, во «ВКонтакте» появилась возможность вызвать врача или получить онлайн-консультацию, не вставая с дивана, – отметил Максим Павлов, отвечающий в соцсети за продукт «Приложения сообществ».

30 июля президент России Владимир Путин подписал закон о телемедицине. В нем установлено, что первичный диагноз и назначение лечения требуют личного общения пациента с врачом, а вот повторный визит и наблюдение за состоянием здоровья могут быть дистанционными. Закон вступит в силу 1 января 2018 года.

Ряд компаний уже организуют онлайн-консультации пациентов с врачами. Например, «Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Здоровье», который, по словам представителей компании, служит для «снятия тревожности». Пациент за фиксированную сумму может пообщаться с врачом. Для этого интернет-компания заключает договоры с платными частными клиниками из разных регионов России.

По мнению основателя сервиса для контроля здоровья OnDoc Александра Константинова, «ВКонтакте» воспринимается как пространство для общения с друзьями и развлечений.

– Сейчас пользователи вряд ли настроены на решение медицинских задач прямо в интерфейсе соцсети, – заявил Александр Константинов. – С другой стороны, «ВКонтакте» предлагает удобные инструменты для интеграции программных решений, приема платежей, и при правильном подходе к маркетингу можно получить новых клиентов и популяризировать свой сервис.

Основатель соцсети «Доктор на работе» Станислав Сажин уверен, что телемедицинский сервис «ВКонтакте» может принести пользу всей отрасли.

– Судя по последнему отчету Mail.Ru Group, «Вконтакте» – один из самых быстрорастущих их активов по финансовым показателям. Во многом это результат энергичных действий по монетизации аудитории, – отметил Станислав Сажин. – Телемедицина, очевидно, один из таких смелых экспериментов. Чем бы он ни закончился, пользователи крупнейшей соцсети обучатся тому, что врач может быть не только в кабинете, но и «в телефоне». Это полезно всему зарождающемуся телемедицинскому рынку, одно из препятствий для его роста – как раз неподготовленность и неосведомленность аудитории.

«Мобильная клиника» будет доступна как в мобильной, так и в веб-версии «ВКонтакте».

Владимир Зыков

Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»