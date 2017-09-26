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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Фактор благополучия

00:01 / Собеседник
Как государственные инспекторы дорожного надзора влияют на безопасность движения автотранспорта в регионе
Фактор благополучия

В органы власти, местного самоуправления, руководству ГИБДД и в прокуратуру от граждан поступают многочисленные жалобы на состояние дел в дорожной отрасли. Люди информируют руководителей о провалившемся асфальте, неработающих светофорах, ямах на дороге. По жалобам принимаются меры, правда, не всегда действенные. Порой в органах местного самоуправления объясняют свою инертность недостатком финансовых средств.

Чтобы предупредить подобные ситуации и добиться нормативного содержания дорог, в Госавтоинспекции существует такое подразделение, как дорожный надзор. С заместителем начальника отдела надзора управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области капитаном полиции Василием Дягилевым побеседовал наш корреспондент Вячеслав Астафьев.

 – Чем занимается ваша служба?

В.Д. – Мы осуществляем государственный дорожный надзор в области безопасности дорожного движения. Следим за соблюдением требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, норм и технических требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог.

 – Каков механизм вашей деятельности?

В.Д. – Самую главную работу по передаче информации в службу дорожного надзора выполняют инспекторы ДПС. В соответствии с наставлением о дорожно-патрульной службе они обследуют маршрут, выявляют недостатки, которые могут выражаться и в дефектах дорожного покрытия, и в отсутствии исправности технических средств организации дорожного движения. Об этом составляют акт и передают его нам. Мы анализируем предоставленную информацию и либо возбуждаем административное расследование, либо выдаем предписание об устранении недостатка организациям, которые обслуживают участок дороги.

 – Граждане информируют вас о дорожных проблемах?

В.Д. – Да, они сообщают нам информацию по телефону в дежурную часть или по электронной почте. Каждую жалобу мы рассматриваем и принимаем по ней решение. Мы выезжаем на участок дороги, о котором нам сообщили граждане, и все внимательно проверяем. На месте составляем акт и определяемся в дальнейших действиях.

 – Как поработали в текущем году?

В.Д. – В числе проблем, которые нам приходилось решать, – неработающие светофоры, отсутствие дорожной разметки, неисправность технических средств организации дорожного движения, таких как дорожные знаки, недостатки и дефекты дорожного покрытия, отсутствие искусственного освещения на участках дорог, что существенно влияет на дорожную обстановку. В связи с тем, что сейчас значительные суммы финансовых средств тратятся на восстановление и капитальный ремонт уличной дорожной сети, проблем на дороге, связанных с качеством дорожного покрытия, стало меньше. Одна из основных проблем по городу Рязани – провал грунта на проезжей части. Это происходит в связи с изношенностью линий теплотрассы. Вот сейчас на Куйбышевском шоссе проводится капитальный ремонт. Там полностью линию теплотрассы выносят за пределы проезжей части. Это позволит существенно решить проблему.

 – К новому учебному году какая работа вами была проведена в части контроля за нормативным состоянием подъездов к школам, светофоров и пешеходных переходов?

В.Д. – В начале августа мы направили в подразделения Гос­автоинспекции области указания с тем, чтобы они провели обследование как проезжей части, непосредственно прилегающей к детским образовательным учреждениям, так и подходов к ним. Были обследованы все пешеходные переходы. Эта работа ведется не только накануне начала учебного года, но и на постоянной основе в течение всего года.

 – Установка тросового ограждения, регулировка светофоров в зависимости от плотности и направления потока движения – это тоже ваша сфера деятельности?

В.Д. – В 2016 году управление ГИБДД УМВД России по Рязанской области инициировало проведение эксперимента по разделению встречных транспортных потоков путем устройства по оси дороги тросового ограждения. В том же году данным типом ограждения были обустроены несколько участков автодороги М-5 «Урал» от границы с Московской областью до въезда в город Рязань, общей протяженностью 3,5 километра, а также оборудована Северная окружная дорога города Рязани. Эффективность выражена в том, что с начала применения рассматриваемых технических средств было предотвращено 17 тяжелых ДТП, о чем свидетельствуют наезды на тросовые ограждения. Участки, где такого ограждения нет, продолжают характеризоваться высокой тяжестью последствий ДТП.

 – Тем не менее, проблемы в течение года возникали, а вот руководители служб, допустивших недостатки в своей работе, как-то наказаны?

В.Д. – С начала текущего года в отношении субъектов дорожной деятельности мы возбудили более 550 административных материалов. Виновным за беспечное отношение к делу пришлось заплатить штраф. Административное наказание действует и как мера профилактики. В дальнейшем те, в отношении кого были составлены административные материалы, дорожные проблемы старались решать до нашего реагирования.

 – А если не старались решать и проблемы оставались?

В.Д. – Тогда информацию об этом мы направляли в прокуратуру. В этом году было несколько случаев, когда мы были вынуждены обращаться в прокуратуру по поводу дорожной разметки, которая очень быстро приходит в ненормативное состояние, а на многих участках не только в Рязани, но и в области, ее попросту нет. Отсутствие дорожной разметки на проезжей части довольно значительно влияет на безопасность движения. В этом году основным направлением деятельности для себя мы выделили принуждение субъектов дорожной деятельности к нанесению более качественной горизонтальной дорожной разметки в целях круглогодичного обеспечения ее различимости. Уверен, что мы этого добьемся.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 160 (5447) от 08 сентября 2017 года
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