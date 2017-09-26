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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Подвиг воочию

00:01 / Память
В Рязани открылась трехмерная панорама «Герои Брестской крепости»
Автор фото: Татьяна Железнова | Подвиг воочию
Фото автора.

Историко-художественную панораму, посвященную подвигу защитников Брестской крепости, в Рязани торжественно открыли в минувшую субботу. Дату приурочили к дню завершения Второй мировой войны.

Изуродованные взрывами стены, свист пуль и осколков, рукопашные схватки, военная техника, предметы снаряжения солдат двух армий… Уникальность экспозиции в том, что зритель наблюдает картину в формате 3D – находясь не со стороны, а изнутри. Немецкие войска напали на Советский Союз неожиданно, и уже в первый день Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, Брестская крепость оказалась в полном окружении, ее защитники остались без воды, еды, без боеприпасов. Оказавшись в реалистично воссозданном сердце крепости – Цитадели, содрогаешься от ужаса тех дней и величия подвига гарнизона.

Авторами панорамы выступила творческая группа «Невский баталист» из Санкт-Петербурга. Финансирование проекта происходило за счет средств гранта администрации Президента РФ, при поддержке правительства Рязанской области.

В открытии экспозиции приняли участие глава региона Николай Любимов с семьей, руководитель команды «Невского баталиста» Дмитрий Поштаренко, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева. На первую экскурсию пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, молодежь.

Для авторов панорамы эта работа не первая, за плечами – двенадцать подобных проектов, реализованных в разных регионах страны. В Рязани решили воспроизвести оборону Брестской крепости, поскольку одной из ключевых фигур обороны был наш земляк, уроженец Зарайского уезда Иван Николаевич Зубачев. Известно, что уже после войны были найдены черновики знаменитого «Приказа №1», автором которого, как установили по почерку, был именно он. О нем рассказывает один из сюжетов панорамы. Всего же в экспозиции 25 скульптур, показывающих разные эпизоды обороны.

– Первый раз мы поставили перед собой цель показать как можно больше истории через людей, первый раз изготавливали скульптуры гражданского населения. Еще год назад мы находились в Южно-Сахалинске и рассказывали об окончании Второй мировой войны, открывая панораму «Десант на Шумшу. Последний остров войны». Очень рад, что сегодня в Рязани мы можем рассказать о начале войны, о людях, которые ценой своей жизни показали, что такое подвиг, что такое воинский долг, – рассказал Дмитрий Поштаренко.

Месяц подготовки, полтора месяца строительства. В арт-группу вошло около сорока человек из Петербурга и Москвы. Художники приезжали в Рязань, замеряли помещение, думали, как удачнее вписать панораму в имеющееся пространство. Куратором проекта со стороны администрации Президента стал Герой России Алексей Романов, окончивший Рязанское училище ВДВ.

Елена Цунаева подчеркнула, что идея таких панорам родилась в среде поисковиков. Для молодых ребят это возможность рассказать о том, что они увидели и узнали о войне в полевых экспедициях.

– Важно, что во всех этих проектах присутствуют артефакты, которые мы встречаем на полях сражений, именно по ним мы реконструируем то, что происходило. К ним добавляются документы, истории, лица людей. Тот предметный ряд, который вы увидите, когда зайдете на панораму, начинает пробирать – брошенная детская игрушка, оставленная фуражка, чемодан с нотами, – обратила внимание представитель Общественной палаты РФ.

Врио губернатора Николай Любимов поблагодарил творческую группу, отметив важность таких проектов для патриотического воспитания молодежи.

– Это нужно, потому что сейчас в некоторых западных странах пытаются переписать историю Второй мировой войны. Наши дети, потомки должны помнить, что победила наша страна – Советский Союз, должны хранить память о героизме наших воинов. Эта панорама поможет молодежи зримо представить, как все это было. Мы обязательно будем водить сюда школьников, – сказал Николай Любимов.

Трехмерная панорама «Герои Брестской крепости» расположена в МФК «Рязанский» по адресу: Заводской проезд, 1. Вход свободный.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 160 (5447) от 08 сентября 2017 года
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