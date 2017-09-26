Идем на выборы!

О чем надо знать избирателю накануне Единого дня голосования

В это воскресенье, 10 сентября 2017 года, по всей стране пройдет Единый день голосования. В Рязанской области выборы будут масштабнее, чем во многих других регионах, – у нас пройдет 131 избирательная кампания. Самая крупная из них – выборы губернатора Рязанской области. Подготовка к ним велась тщательная. О том, что должен знать избиратель, идя на участок, в нашем сегодняшнем выпуске «Я – избиратель» рассказывает председатель Избирательной комиссии Рязанской области Владимир ГРАЧЕВ.

– Владимир Михайлович, сколько избирательных участков откроется в Рязанской области в день голосования?

В.Г. – В день выборов будут работать 1026 избирательных участков, 32 территориальные избирательные комиссии и Избирательная комиссия Рязанской области, организующая выборы губернатора. Отмечу, что один из участков, образованный в Доме общественных организаций, – временный. Он был организован после обращения начальника Рязанского десантного училища, поскольку в связи с приемом первокурсников число избирателей на территории превысило установленный законом предел в три тысячи. Все участки в день голосования будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. Приглашения на них избирателям уже разосланы. Идя на избирательный участок, не забудьте взять с собой паспорт.

– Сколько бюллетеней получит на руки избиратель?

В.Г. – На выборах губернатора Рязанской области будет один избирательный бюллетень. Но, помимо выборов главы региона, у нас проходит еще 130 кампаний по выборам в органы местного самоуправления: выбираются главы и представительные органы в муниципальных образованиях. Там, где одновременно проходят выборы губернатора и местные выборы, избиратель может получить на руки до трех бюллетеней. Город Касимов 10 сентября выбирает депутатов городской Думы по смешанной системе, голосование будет проходить по партийным спискам и по одномандатным округам, так что в общей сложности там тоже будет три бюллетеня.

– Рязанская область обычно в числе передовиков по применению на выборах различных технических новшеств. Что из них будет использовано на этот раз?

В.Г. – Каких-либо совершенно новых технических средств в этой избирательной кампании не предусмотрено. Уже знакомые нашим избирателям электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) на этот раз будут установлены на 57 избирательных участках г. Рязани. Кроме того, обращу внимание, что впервые все участковые избирательные комиссии будут изготавливать протоколы об итогах голосования электронным способом, с применением специального программного продукта и машиночитаемого кода, или QR-кода. Это новшество, которое позволит поднять доверие к данной процедуре, повысить ее гласность и открытость, так как все данные при заполнении протокола на мониторе компьютера будут видеть и наблюдатели, и члены избиркома. Далее данные этих протоколов будут считываться сканером и вводиться в государственную автоматизированную систему «Выборы». Это в разы ускорит процесс и позволит свести к минимуму риск технических ошибок, которые возможны при ручном вводе данных.

– Впервые в Рязанской области на выборах губернатора вместо досрочного голосования и открепительных удостоверений будет применяться новый механизм голосования по месту нахождения – через подачу заявлений. Сколько рязанцев уже воспользовались такой возможностью?

В.Г. – По данным на 6 сентября, уже подано 5112 заявлений избирателями, которые в день голосования не смогут прийти по месту своего постоянного проживания. Мы дали возможность гражданам подать заявления для голосования по месту нахождения через территориальные избиркомы – начиная с 26 июля по 4 сентября 2017 года, через участковые комиссии – с 30 августа по 4 сентября, а также через многофункциональные центры (МФЦ) и единый портал госуслуг. К данному моменту Центризбирком уже сформировал реестры откреплении и прикрепления. С этой информацией можно ознакомиться в Интернете, на официальном сайте ЦИК.

Если избиратель принял решение голосовать в другом месте в последний момент – в период с 5 сентября до 14 часов 9 сентября, то он может поменять место голосования, только обратившись на участок по месту прописки. Там вы получите специальное заявление, защищенное тангирной сеткой и специальной маркой. Проголосовать по нему можно будет не на любом участке, а на одном из 146-ти, определенных областной Избирательной комиссией. Специальная марка состоит из двух частей, одна из которых будет вклеиваться в список избирателей при приходе избирателя на участок.

– Отдельные избиратели думают, что результаты выборов постоянно фальсифицируют­ся. Скажите, какой существует набор средств об­щественного контроля за ходом выборов?

В.Г. – Наблюдение за выборами и подведением итогов голосования осуществляется несколькими институтами – в первую очередь, наблюдателями от кандидатов, участвующих в выборах, и представителями средств массовой информации. Помимо этого, в общественном мониторинге за ходом выборов в регионе в этом году будет участвовать Общественная палата Рязанской области, где создана специальная рабочая группа. Также контроль будет осуществляться со стороны Уполномоченного по правам человека в Рязанской области. Подчеркну, что теоретически контролеров на избирательном участке может быть даже больше, чем членов комиссии. Ведь право присутствовать имеют сами кандидаты, их доверенные лица, наблюдатели от кандидатов, а кроме того, каждый кандидат может назначить в участковую комиссию члена с правом совещательного голоса.

– Если человек болеет, как можно проголосовать на дому?

В.Г. – Сам избиратель, его родственники, соседи могут обратиться в участковую избирательную комиссию в течение десяти дней до дня голосования – с 31 августа до 14 часов 10 сентября. Можно прийти лично, либо позвонить, либо передать письменное заявление. Если человек включен в списки избирателей на этом участке, проблем нет. К нему по заявлению приедут члены комиссии с бюллетенями и переносным ящиком для голосования. А вот если человек находится не по месту прописки, он заранее должен был оформить заявление для голосования по месту нахождения.

– А если в день голосования я буду работать и не имею возможности проголосовать с 8 до 20 часов?

В.Г. – Работодатель обязан предоставить вам возможность посетить ближайший избирательный участок. В противном случае он может быть привлечен к ответственности. На этот момент всегда обращает внимание прокуратура на итоговом заседании ЦИК перед выборами. Поэтому избиратель, зная свой график работы в день выборов, должен был заранее выбрать наиболее близкий участок и подать заявление для голосования по месту нахождения, чтобы его включили в список избирателей рядом с местом работы.

– Некоторые считают, что их голос ничего не меняет. Зачем тогда ходить голосо­вать?

В.Г. – На самом деле предстоящие выборы – это возможность гражданина поучаствовать в важном событии жизни региона, которое происходит раз в пять лет, заявить о своей активной гражданской позиции. Всякий уважающий себя гражданин, на мой взгляд, должен воспользоваться этим конституционным правом. Напомню, что во многих зарубежных странах за неявку на выборы избирателей ждет наказание, вплоть до штрафов и более серьезных санкций. Конечно, у нас такая практика не применяется, но вы должны понимать, что если сами не сделаете выбор, то его сделают без вас. В этой избирательной кампании выбор среди кандидатов на губернаторскую должность, на мой взгляд, у нас достаточно широк с точки зрения представленных ими программ по развитию Рязанской области, и можно выбрать кандидата, согласуясь со своими убеждениями, принципами и ожиданиями.