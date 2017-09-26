Чтобы знать, надо учиться

«Недавно мне прислали счет, где я, дисциплинированный плательщик за услуги ЖКХ, оказалась должна за электричество почти три тысячи рублей. Выяснилось, что бухгалтер управляющей компании элементарно ошиблась. А если бы я не стала разбираться?

Не первый год пытаюсь понять, как расходуются деньги, которые мы платим за услуги ЖКХ, по каким правилам работают управляющие компании. Издано столько взаимоисключающих федеральных законов, что самой разобраться невозможно. Может быть, есть в городе какие-то курсы или семинары, где обучают правилам взаимодействия с управляющими компаниями? Я бы с удовольствием в них поучаствовала, чтобы вооружиться необходимыми знаниями.

Анна Васильевна, пенсионерка, г. Рязань»

Уважаемая Анна Васильевна! В областном центре уже много лет работает региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Руководитель центра – Ольга Алексеевна Каркина. Задача центра – объединить активистов в сфере ЖКХ, научить граждан защищать свои права, разбираться в многочисленных законах. Обучающие семинары проводятся ответственными сотрудниками государственной жилищной инспекции, региональной энергетической комиссии, министерства ТЭК и ЖКХ, общественными жилищными инспекторами. На занятиях большой интерес у слушателей вызывают темы взаимоотношения собственников многоквартирного дома с управляющей организацией. Чтобы быть готовым к разговору, необходимо много знать.

Буквально на днях состоялось первое занятие, на котором, кроме слушателей, присутствовали депутат областной Думы Татьяна Гусева и руководитель Государственной жилищной инспекции Иван Миронов, что подтверждает важность такого обучения.

Как нам рассказали, в течение года будут рассматриваться такие вопросы, как «Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме», «Куда и как пожаловаться на деятельность управляющей организации», «Изменение размера платы при некачественном предоставлении коммунальных услуг» и многие другие.

Наверное, вам, Анна Васильевна, будет полезно побывать на таких занятиях. Программа обучения рассчитана на 72 часа. Все занятия бесплатные, проводятся в Доме общественных организаций по адресу: Первомайский проспект, дом 17 каждый вторник с 16 до 18-15 минут. После курса обучения выдается сертификат, подтверждающий получение минимальных знаний в сфере ЖКХ. Контактный телефон: 25-52-02.