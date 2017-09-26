Диагноз поставлен. Проводится лечение

«В последнее время люди опасаются доверять свои денежные сбережения банкам. Как узнать, какие из них надежные, а какие надо обходить стороной. Ситуация меняется часто, а уследить за этими изменениями многим не под силу, особенно нам, пенсионерам. Просим поэтому провести с нами небольшой ликбез.

С уважением Мария Михайловна, г. Рязань»

«В последнее время Центробанк не раз давал понять, что продолжит политику по очистке банковского сектора. Однако теперь очевидно, что случаев громких отзывов лицензий в ближайшее время не будет. Банк России не ждет отзыва лицензий у крупных, системно значимых банков, – сказал первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин. – Эксперты отмечают, что сейчас на рынке не так много игроков, ведущих рискованную политику, как было в 2014 году. Отзывать лицензии у системно значимых банков Центробанк не будет. В ближайшее время не стоит ждать отзыва лицензий у крупных банков».

В список системно значимых банков входят 10 крупных кредитных организаций, на долю которых суммарно приходится около 60 процентов совокупных активов российского банковского сектора. Сегодня это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Открытие», Росбанк, ЮниКредит Банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк.

«Банк России постоянно осуществляет мониторинг деятельности кредитных организаций. Мы имеем детальную картину того, что происходит в каждом из наших поднадзорных. И, несмотря на то что процесс оздоровления банковского сектора еще продолжается, мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий и, прежде всего, – отзыва лицензий у крупных, значимых банков», – заявил Дмитрий Тулин.

Деятельность системно значимых банков в России регулируется указанием Центробанка №3174-У «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций». При этом методика отнесения таких банков к системно значимым основана на рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору и включает два критерия системной значимости. Это, в частности, то, что обобщающий результат деятельности кредитной организации, рассчитанный по методике ЦБ, должен превышать 0,17% суммарного результата всех банков. При этом объем средств физлиц, привлеченных банком, должен составлять более 10 млрд. руб. Такие банки также должны соблюдать ряд жестких нормативов: норматив краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III».

При этом представитель ЦБ заметил, что хотя «слабые банки еще сохранились», но «их болезни диагностированы» и ЦБ уже проводит их лечение.

В конце марта глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила на съезде Ассоциации российских банков. Она рассказала, что прибыль банков восстановилась до докризисного уровня (1 трлн. руб. за 2016 год), а запас капитала достиг 1,8 трлн. руб., что в полтора раза выше минимума, который требуют нормативы. Однако это не будет поводом для ЦБ для прекращения зачистки банковского сектора. Глава ЦБ дала тогда понять, что чистка поднадзорных продолжится.

В результате кампании, которую начал ЦБ в 2014 году после прихода Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России, с рынка ушло уже более 300 банков. «Мы абсолютно точно намерены довести процесс до конца. Для себя мы оцениваем этот срок в два–три года»,– сказала она.