Ликвидация

«Моя дочь осталась без работы, поскольку организация, где она трудилась, перестала существовать. И не только без работы, но и без каких-либо выплат. Доказать руководителю, что все это сделано незаконно, она не могла.

Хотелось бы знать, какие выплаты положены сотруднику при увольнении в случае ликвидации организации?

Людмила Ивановна»

Как нам сказали в Государственной инспекции труда по Рязанской области, в случае ликвидации организации, так же, как при сокращении численности или штата, увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. За работником сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). Выплачивается и компенсация за неиспользованный отпуск.

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения, но это по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.