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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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С благодарностью к медработникам

00:01 / Читатель - газета

«В этом году мне исполняется девяносто лет. Чувствую себя неплохо, особенно после того, как я прошел лечение в кардиологическом центре. Восстановить здоровье помогли не только различные лекарства и процедуры, но и душевное отношение медицинских работников. Такого же мнения и другие пациенты – А.Р. Шейерман, А.А. Чунихин. Мы проходили лечение в восьмом отделении.

Выражаем искреннюю благодарность заведующей отделением Заслуженному врачу РФ Вере Александровне Фоминой. Наш лечащий врач И.Л. Мараховский также приложил немало сил и знаний, чтобы поддержать наше здоровье.

Весь период лечения рядом с нами были старшая медсестра В.Ф. Кузнецова, процедурная медсестра С.Ю. Рубцова, медсестры Н.М. Жуликова и О.В. Нагорная. Нельзя не назвать имена санитарок С.В. Кашкиной, Е.Ф. Ерохиной, буфетчицы Л.Н. Анохиной. Каждая из них добросовестно выполняла свою работу. Это очень важно. В отделении всегда было чисто, больные не чувствовали себя одинокими. Спасибо вам, люди в белых халатах.

Василий Александрович Сидоров, д. Ходынино Рыбновского района»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 160 (5447) от 08 сентября 2017 года
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