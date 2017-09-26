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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Неделя глазами экспертов

00:01 / Общество

09-07-19 Елена Юдина,
директор Подвязьевской школы:

– Самым главным событием недели для всей нашей школы, села Подвязья и близлежащих населенных пунктов стало открытие научного клуба учащихся «Интеллект будущего». У нас очень много учеников, которые принимали участие во всероссийских, областных и районных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах, которые награждены всевозможными призами. А все благодаря нашему клубу, который существовал и ранее, но не был оформлен. Сейчас же, наконец, он должным образом зарегистрирован. Руководит клубом Сергей Александрович Фадин, учитель физики и астрономии нашей школы, заслуженный педагог РФ. В клубе занятия проводятся дважды в неделю. В сообщество вступают ребята, увлеченные учебой, которые хотят связать свою жизнь с точными науками, инженерией и техникой. Дети сразу же начинают заниматься собственными исследовательскими проектами, читать специальную литературу широко за пределами школьной программы, потому что когда делаешь что-то своими руками, исследуешь, то это разогревает интерес, стимулирует. В итоге старшеклассники могут похвастать студенческими знаниями по ряду направлений физики, астрономии, химии. Самое главное достижение нашего клуба было еще в его «неофициальную» эпоху: два наших ученика получили президентские гранты. Оба они успешно потом окончили технические вузы и стали специалистами высокого класса. Но хочется верить, что это не предел и будут новые, выдающиеся достижения ребят из нашего клуба.

09-07-20 Николай Фионин,
фермер:

– Из всех событий недели лично мне особенно запомнилось торжественное открытие очередной развязки в Москве, о чем подробно говорили по телевидению. Конечно, в столице нужна еще одна, сотая по счету развязка, но очень хочется, чтобы министерство, которое отвечает за дороги, не забывало и регионы, к примеру, наш. У нас тоже требуется строить новые развязки, особенно на въезде в город, там, где каждое утро и вечер скапливаются пробки на пересечении с окружной. Да и саму дорожную сеть в нашей местности следует налаживать, ведь именно от нее зависят инвестиции в сельское хозяйство. А еще одно радостное событие недели, о котором я узнал не из газет или телевизора, а самостоятельно – наконец-то пошли грибы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 160 (5447) от 08 сентября 2017 года
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