Единственный на всю страну

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов в рамках рабочей поездки в Рязанскую область посетил уникальный научно-исследовательский институт пчеловодства в г. Рыбное. Его сопровождали глава региона Николай Любимов и главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев.

Сегодня институт пчеловодства сотрудничает и проводит совместную научно-исследовательскую работу как с российскими, так и зарубежными центрами пчеловодства стран СНГ, Китая, Сербии, Венгрии. Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов и глава региона Николай Любимов ознакомились с экспозицией музея пчеловодства, который находится при институте, продегустировали рязанский мед. Экскурсию по музею гостям провела директор института Лилия Бурмистрова. Александр Беглов и Николай Любимов отметили хорошую научную базу учреждения и большой вклад института в развитие отрасли пчеловодства. По завершении экскурсии Полпред Президента РФ в ЦФО оставил запись в книге почётных гостей, где пожелал успехов в работе научному учреждению на благо России.