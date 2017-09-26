Рязанская область получит автомобили скорой помощи и школьные автобусы. Соответствующие распоряжения подписаны Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Правительством РФ из Резервного фонда направлены бюджетные ассигнования на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов для субъектов РФ. В соответствии с распоряжениями Правительства РФ Рязанской области выделено 24 автомобиля скорой медицинской помощи и 10 школьных автобусов. Транспортные средства будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей. По словам главы рязанского региона Николая Любимова, пополнение автопарка учреждений здравоохранения существенно повысит качество оказания медицинской помощи. «Для региона это очень хорошее подспорье, мы сможем заменить устаревший транспорт и направить новые машины в те больницы, где в этом есть потребность», – подчеркнул Николай Любимов.