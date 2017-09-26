Быстро. Удобно. Современно

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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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00:01 / Общество
В ближайший год все поликлиники Рязанской области станут «бережливыми»

В детской поликлинике № 7 города Рязани вчера состоялась презентация проекта «Смарт-поликлиника». Были продемонстрированы первые результаты внедрения в работу этого лечебного учреждения элементов бережливого производства. Суть первых проведенных преобразований – максимально приблизить медпомощь к маленьким пациентам, создать комфортные условия пребывания в поликлинике родителей с детьми. Внедрение бережливых технологий в работу детской поликлиники № 7 (а вместе с ней и поликлиники № 6, обслуживающей взрослое население) стартовало четыре месяца назад. И сегодня были подведены промежуточные итоги этой работы. Что конкретно удалось сделать? Во-первых, были разведены потоки здоровых и больных детей, которых принимает отдельный врач. Во-вторых, оптимизирована работа регистратуры так, чтобы взрослые и дети подолгу не стояли в очереди. При этом более широко теперь используется возможность электронной записи без посещения регистратуры. Теперь по Интернету можно не только взять талон к врачу, но вызвать участкового педиатра на дом. Еще одно важное нововведение – единый талон медосмотра, по которому посещение сразу нескольких врачей займет не более полутора часов вместо многократных походов в поликлинику. В-третьих, в поликлинике введен электронный документооборот, благодаря которому все процессы идут быстрее, и врач, избавленный от лишней бумажной работы, может больше времени уделить маленькому пациенту и общению с его родителями. Вместе с изменениями в системе работы поликлиники более удобными стали условия пребывания в ней: появилась специальная передвижная зона для кормящих мам, а также игровой уголок. По словам главного врача поликлиники № 7 Натальи Шарапиной, многие нововведения инициированы самими медиками и родителями маленьких пациентов.

Принявший участие в презентации проекта «Смарт-поликлиника» министр здравоохранения Андрей Прилуцкий сказал, что опыт внедрения элементов бережливого производства по типу того, как это сделано в рязанских поликлиниках № 6 и № 7, будет распространяться на другие лечебные учреждения. В ближайшее время перестройка в работе ожидает еще десять поликлиник Рязани, а в дальнейшем все поликлиники области должны стать «бережливыми».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 160 (5447) от 08 сентября 2017 года
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