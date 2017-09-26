Нити Арена
17:37 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
295

Дружим областями

00:01 / Общество
Глава региона Николай Любимов встретился с Полномочным представителем Президента РФ в ЦФО Александром Бегловым и губернатором Тульской области Алексеем Дюминым

Речь шла об укреплении всестороннего взаимодействия, совместных планах по развитию Рязанской и Тульской областей, работе по реализации приоритетных задач, поставленных Президентом РФ В.В. Путиным. Николай Любимов отметил, что Рязанская область планирует активно взаимодействовать с Тульской областью, в первую очередь по обмену положительным опытом в разных направлениях. «Общение регионов в рамках ЦФО дает возможность проще, быстрее и эффективнее решать проблемные вопросы, развивать экономику», – отметил Николай Любимов. Глава региона заверил, что будет сделано все возможное для того, чтобы обеспечить экономический рост в рязанском регионе. Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов отметил, что улучшение качества жизни людей, сбережение населения – задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным. «Соглашение между Рязанской и Тульской областями очень важно. Можно обмениваться опытом, товарами и услугами, делать все возможное, чтобы бизнес совместно работал, люди жили в комфортных условиях», – сказал Александр Беглов. Он пожелал главам регионов успехов в дальнейшем сотрудничестве. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что рязанский регион в последнее время демонстрирует положительную динамику. По его словам, программа социально-экономического развития региона во многом схожа с программой Тульской области. Видны большие позитивные шаги, которые происходят на рязанской земле, в том числе в развитии образования, здравоохранения и очень важного аспекта – оказания первичной медпомощи.

По материалам сайта правительства региона

***

Рязанский регион заключил с Тульской областью соглашение о сотрудничестве

Соглашение было подписано в правительстве области главой региона Николаем Любимовым, руководителем Тульской области Алексеем Дюминым в присутствии Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова.

Соглашение предусматривает сотрудничество между регионами в области экономики, промышленности, сельского хозяйства, туризма и культуры.

По словам Александра Беглова, развитие горизонтальных связей между граничащими регионами имеет огромное значение. Соседним областям, по мнению Александра Беглова, сегодня необходимо не конкурировать, а как можно плотнее взаимодействовать.

Комментируя подписание соглашения, Алексей Дюмин сказал, что документ позволит расширить сотрудничество во многих областях, в том числе в части создания благоприятных условий для ведения бизнеса.

– Уже завтра наши профильные министры начнут отрабатывать позиции соглашения и наполнят их конкретикой, – отметил Алексей Дюмин.

В свою очередь Николай Любимов сказал, что сотрудничество, обмен опытом между регионами крайне полезен. В качестве конкретных путей взаимодействия глава рязанского региона назвал возможность создания промышленных кластеров, в состав которых могли бы входить тульские и рязанские предприятия.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 160 (5447) от 08 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Быстро. Удобно. Современно

Память жива

Подспорье

Дерзайте, юные!
В Рязани открылся детский технопарк «Кванториум «Дружба»
Вячеслав Астафьев
Неделя глазами экспертов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Неделя глазами экспертов
Общество
Единственный на всю страну
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Подспорье
Рязанская область получит автомобили скорой помощи и школьные автобусы. Соответствующие распоряжения подписаны Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Память жива
В Рязанском строительном колледже увековечили имя Героя Советского Союза В.А. Беглова
Анна Добролежа
Я – избиратель
Идем на выборы!
О чем надо знать избирателю накануне Единого дня голосования
Татьяна Железнова
Читатель - газета
Чтобы знать, надо учиться
Читатель - газета
Диагноз поставлен. Проводится лечение
Читатель - газета
Ликвидация
Читатель - газета
С благодарностью к медработникам
Память
Подвиг воочию
В Рязани открылась трехмерная панорама «Герои Брестской крепости»
Татьяна Железнова
Собеседник
Фактор благополучия
Как государственные инспекторы дорожного надзора влияют на безопасность движения автотранспорта в регионе
Вячеслав Астафьев
Актуально
В России может появиться День отца
Соответствующая инициатива прорабатывается в администрации Президента
Актуально
«ВКонтакте» можно будет проконсультироваться с врачом
Администраторы сообществ смогут заработать на мобильной клинике, размещая соответствующее приложение на своей странице
Подробности
Вопреки показаниям
Рязанские врачи спасли пациенту руку
Лада Петрова
Культура
«О Русь, взмахни крылами…»
К столетию знаменитого есенинского стихотворения
Владимир Хомяков
Спорт
Варианты есть
ОНФ в Рязанской области взял на контроль вопрос сохранения гребной базы «Олимп» в Спасском районе
Спорт
Спорт во благо
Рязанцы провели 3-й благотворительный пробег в поддержку людей с синдромом Дауна «Спорт во благо»
Вячеслав Астафьев
Спорт
Девичий «призыв»
В регионе меняется отношение к женскому футболу
Спорт
Золотой финиш сезона
На Кубке ЦФО по пляжному волейболу в Дивногорске Смоленской области отличились рязанские спортсмены
Спорт
Чтоб работа спорилась
Сотрудники Рязанского станкозавода сдали нормы ГТО
Вячеслав Астафьев
Общество
Досрочно и индивидуально
Наши новости
Главный ангел-хранитель
Дети с ограниченными возможностями здоровья поблагодарили своих мам
Анна Добролежа
Наши новости
Чтобы помнили
В рязанском селе Троица Спасского района установлен крест в память о детях блокадного Ленинграда
Валентина Севостьянова
Наши новости
Пилотный проект
Домам-интернатам для престарелых и инвалидов оказывается квалифицированная поддержка
Ольга Драган
Хронограф
Из семьи Кравковых
Сибирским Джеком Лондоном называли уроженца Рязани
Ирина Сизова
Хронограф
Дворянское гнездо
Не теряем ли мы интересный туристический маршрут?
Путевой лист
Касается каждого
На что обращать внимание при покупке автомобиля
Путевой лист
«Страж» передаст договоры ОСАГО
Уйти или остаться у правопреемника – каждый решает сам
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Строго по плану
Еще на двух участках улично-дорожной сети Рязани завершены работы в рамках ремонтной кампании 2017 года
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Будьте примером для ребенка
Сотрудники сасовской Госавтоинспекции провели важную социальную акцию
Вячеслав Астафьев
Общество
Память. Созидание. Добро
Участница всероссийского молодежного форума «Таврида» из донецкого Енакиева – о жизни, труде и творчестве
Татьяна Клемешева
Эхо события
За Окой пасутся КО…
В дубовой роще между селами Коростово и Заокское рязанцы пили молоко, наряжали коров и от души радовались празднику
Вячеслав Астафьев
Встречи с природой
Подкидыш
Милосердие или равнодушные приемные родители у птиц?
Иван Назаров
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Фото Владимира Проказникова
Вернисаж
Мастер графики
В Рязанском художественном музее начала работу выставка Альберта Мотина
Анна Добролежа
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы