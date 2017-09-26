Дружим областями

Глава региона Николай Любимов встретился с Полномочным представителем Президента РФ в ЦФО Александром Бегловым и губернатором Тульской области Алексеем Дюминым

Речь шла об укреплении всестороннего взаимодействия, совместных планах по развитию Рязанской и Тульской областей, работе по реализации приоритетных задач, поставленных Президентом РФ В.В. Путиным. Николай Любимов отметил, что Рязанская область планирует активно взаимодействовать с Тульской областью, в первую очередь по обмену положительным опытом в разных направлениях. «Общение регионов в рамках ЦФО дает возможность проще, быстрее и эффективнее решать проблемные вопросы, развивать экономику», – отметил Николай Любимов. Глава региона заверил, что будет сделано все возможное для того, чтобы обеспечить экономический рост в рязанском регионе. Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов отметил, что улучшение качества жизни людей, сбережение населения – задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным. «Соглашение между Рязанской и Тульской областями очень важно. Можно обмениваться опытом, товарами и услугами, делать все возможное, чтобы бизнес совместно работал, люди жили в комфортных условиях», – сказал Александр Беглов. Он пожелал главам регионов успехов в дальнейшем сотрудничестве. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что рязанский регион в последнее время демонстрирует положительную динамику. По его словам, программа социально-экономического развития региона во многом схожа с программой Тульской области. Видны большие позитивные шаги, которые происходят на рязанской земле, в том числе в развитии образования, здравоохранения и очень важного аспекта – оказания первичной медпомощи.

По материалам сайта правительства региона

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Рязанский регион заключил с Тульской областью соглашение о сотрудничестве

Соглашение было подписано в правительстве области главой региона Николаем Любимовым, руководителем Тульской области Алексеем Дюминым в присутствии Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова.

Соглашение предусматривает сотрудничество между регионами в области экономики, промышленности, сельского хозяйства, туризма и культуры.

По словам Александра Беглова, развитие горизонтальных связей между граничащими регионами имеет огромное значение. Соседним областям, по мнению Александра Беглова, сегодня необходимо не конкурировать, а как можно плотнее взаимодействовать.

Комментируя подписание соглашения, Алексей Дюмин сказал, что документ позволит расширить сотрудничество во многих областях, в том числе в части создания благоприятных условий для ведения бизнеса.

– Уже завтра наши профильные министры начнут отрабатывать позиции соглашения и наполнят их конкретикой, – отметил Алексей Дюмин.

В свою очередь Николай Любимов сказал, что сотрудничество, обмен опытом между регионами крайне полезен. В качестве конкретных путей взаимодействия глава рязанского региона назвал возможность создания промышленных кластеров, в состав которых могли бы входить тульские и рязанские предприятия.