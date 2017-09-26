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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Дерзайте, юные!

00:01 / РВ ТВ
В Рязани открылся детский технопарк «Кванториум «Дружба»
Автор фото: Александр Королев | Дерзайте, юные!
Фото: Александр Королев.

Площадкой для открытия технопарка послужило здание бывшего кинотетра «Дружба», перестроенное под решение новых, актуальных сегодня для государства, педагогических задач. Основные образовательные программы технопарка соответствуют приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

Об этом на церемонии открытия технопарка говорил Полномочный представитель Президента России в ЦФО Александр Беглов. Александр Дмитриевич сказал и о том, что по поручению Президента России в стране реализуется порядка 400 мега-проектов в различных областях жизнедеятельности. Развитие детского технического творчества – одно из приоритетных направлений государства.

Глава рязанского региона Николай Любимов верит в то, что технопарк даст путевку в жизнь будущим инженерам, изобретателям, ученым.

– Эти люди будут совершенствовать и продвигать экономику России, а Рязанская область непременно станет в числе передовых в стране по инженерным открытиям, цифровой экономике и технике – по всему, что востребовано и в нашей стране, и во всем мире, – сказал Николай Викторович. – Думаю, что филиалы технопарка будут открыты и в районах нашей области. Я уверен, что и вузы подключатся, и наши предприятия, которые занимаются электроникой, уже вложились в этот проект. Без них наполнять технопарк смыслом будет нелегко.

Приветствовал рязанцев на открытии технопарка и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. У наших соседей по региону такой технопарк уже открыт и действует, поэтому Алексей Геннадьевич надеется, что в детском техническом творчестве будет полезен обмен идеями как среди детей, так и на уровне педагогов. Открытие таких центров позволит с детских лет воспитывать высококлассных специалистов для ведущих отраслей российской экономики.

– В кванториуме «Дружба» будут развиваться такие направления, как робототехника и программирование, проектирование и создание беспилотных летательных аппаратов, дизайн и проектирование технологических изделий, информатика и информационная безопасность, материаловедение и нанотехнологии, – говорит руководитель технопарка Антон Маликов. – В кванториуме 800 бюджетных мест для детей, и все они будут распределены равномерно между этими направлениями. Костяк учащихся составят воспитанники Рязанской робошколы (порядка 40 человек), самые «продвинутые» из которых будут стажерами и помощниками инженеров. 10 преподавателей уже прошли специальное обучение в Москве.

Генеральный директор федерального Фонда новых форм развития образования Марина Ракова считает, что теперь у детей будет возможность свои мечты и дерзания воплощать в реальности. Дети всегда стремились к творчеству, и важно предоставить им возможность все свои творения воплотить в жизнь и увидеть, что они стали полезными людям.

На открытие кванториума были приглашены рязанские педагоги и родители, которым было объявлено о наборе детей в учебные группы технопарка. 17 октября во всех регионах страны, где есть технопарки, будет проведен «Марафон открытий». Эта дата и станет началом учебного года в кванториуме «Дружба».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 160 (5447) от 08 сентября 2017 года
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