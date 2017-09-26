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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанские аграрии намолотили 1630,9 тысячи тонн зерна

09:15 / Экономика
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области составила 40,2 ц/га или 131,4 процента к уровню прошлого года

В регионе продолжается уборочная кампания. По данным на вчерашний день, в области обмолочено 406 тысячи гектаров или 71,8 процента от уборочной площади. Намолочено 1630,9 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области составила 40,2 ц/га или 131,4 процента к уровню прошлого года, информирует сайт регионального минсельхоза.

Убрано 379 га (4,9 процента) сахарной свеклы. Обмолочено 11,9 тыс. га (30,2 процента) рапса и сурепицы. Убрано 385 га (8,1 процента) картофеля и 88 га (9,5 процента) овощей.

Поднято 87,9 тыс. га зяби, что составляет 20,9 процента к запланированному объему. Посеяно 120,7 тыс. га (40,6 процента) озимых.

В зимовку 2017-2018 годов заготовлено 17,7 центнера кормовых единиц. Скошено 123,5 тыс. га трав, заготовлено 124,1 тыс. тонн сена, 416,5 тыс. тонн сенажа и 70,3 тыс. тонн силоса.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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