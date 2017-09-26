Глава рязанского региона Николай Любимов принимает участие в работе Московского финансового форума

В столице начал работу второй Московский финансовый форум, тема которого «Финансовая система конкурентоспособной экономики XXI века: вызовы и решения». Форум приурочен к 215-летию Минфина России и 870-летию Москвы как крупнейшего финансового центра России и Восточной Европы.

Форум объединяет представителей федеральной и региональной власти, госструктур, руководителей крупнейших российских компаний, ведущих мировых и российских экономистов и экспертов, а также общественных и политических деятелей.

Речь на форуме идет о бюджетной, налоговой и долговой политике государства, перспективах межбюджетных отношений, человеческом капитале и проблеме бедности. Большое внимание уделяется вопросам повышения качества государственного управления, развития системы государственного контроля и государственных закупок.

Московский финансовый форум является площадкой для конструктивного диалога профессионалов и экспертов, бизнеса и власти.

В форуме принимают участие представители Рязанской области. Это глава региона Николай Любимов и руководитель областного минфина Марина Наумова. В настоящее время Николай Любимов участвует в работе площадки форума, посвященной межбюджетным отношениям. Модератором площадки выступает председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров, запланировано выступление главы региона.

В пленарной сессии форума примет участие председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Фото Людмилы Ивановой и Александра Королева