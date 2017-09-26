В соответствии с распоряжением администрации города Рязани официально завершен пляжный сезон. Городские пляжи закрыты. В связи с этим внесены изменения в схему движения городского пассажирского транспорта. Как сообщает сайт администрации областного центра, прекратил работу троллейбусный маршрут №7: от площади Свободы до Лесопарка. Кроме того, автобус № 17 не будет останавливаться на остановке общественного транспорта вблизи Борковского карьера №2.
В Рязани завершился пляжный сезон
09:54 08.09.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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