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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани завершился пляжный сезон

09:54 / Актуально

В соответствии с распоряжением администрации города Рязани официально завершен пляжный сезон. Городские пляжи закрыты. В связи с этим внесены изменения в схему движения городского пассажирского транспорта. Как сообщает сайт администрации областного центра, прекратил работу троллейбусный маршрут №7: от площади Свободы до Лесопарка. Кроме того, автобус № 17 не будет останавливаться на остановке общественного транспорта вблизи Борковского карьера №2.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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