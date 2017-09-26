В Рязани завершился пляжный сезон

В соответствии с распоряжением администрации города Рязани официально завершен пляжный сезон. Городские пляжи закрыты. В связи с этим внесены изменения в схему движения городского пассажирского транспорта. Как сообщает сайт администрации областного центра, прекратил работу троллейбусный маршрут №7: от площади Свободы до Лесопарка. Кроме того, автобус № 17 не будет останавливаться на остановке общественного транспорта вблизи Борковского карьера №2.