В Рязани усилят контроль за обеспечением безопасности пассажирских перевозок

Cоответствующее поручение дал глава администрации Рязани Олег Булеков. 6 сентября на маршруте №90 водитель одного из автотранспортных предприятий выехал в рейс на неисправной машине. В отношении этого водителя применена мера дисциплинарного взыскания, а со всем водительским составом автопредприятия проведен внеочередной инструктаж по усилению контроля за исправностью узлов и агрегатов транспортных средств при работе на линии.

Как сообщает сайт администрации областного центра, Олег Булеков поручил усилить контроль предприятиями-перевозчиками за исправностью транспортных средств. Городское управление транспорта направило в адрес всех перевозчиков соответствующие уведомления. Необходимо усилить профилактическую работу с водительским составом и должностными лицами автотранспортных предприятий, ответственными за обеспечение безопасности дорожного движения.