За сутки в Рязанской области зарегистрировали 31 преступление и происшествие
10 из них были совершены в Рязани
Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали одно разбойное нападение и 17 краж. Один раз полицейские изъяли наркотики.
В Рязани сотрудники полиции задержали 9 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. За мелкое хулиганство задержали 8 нарушителей.
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