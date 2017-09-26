За сутки в Рязанской области зарегистрировали 31 преступление и происшествие

10 из них были совершены в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали одно разбойное нападение и 17 краж. Один раз полицейские изъяли наркотики.

В Рязани сотрудники полиции задержали 9 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. За мелкое хулиганство задержали 8 нарушителей.