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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего юноши

10:35 / Общество

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека. Установлено, что весной прошлого года юноша познакомился с девушкой, которой еще не исполнилось 16 лет. Во время общения между ними возникла взаимная симпатия, и они начали встречаться. В августе этого года девушка обратилась в женскую консультацию в связи беременностью, а на юношу завели уголовное дело в связи с тем, что он вступил в интимные отношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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