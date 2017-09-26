В Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего юноши

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека. Установлено, что весной прошлого года юноша познакомился с девушкой, которой еще не исполнилось 16 лет. Во время общения между ними возникла взаимная симпатия, и они начали встречаться. В августе этого года девушка обратилась в женскую консультацию в связи беременностью, а на юношу завели уголовное дело в связи с тем, что он вступил в интимные отношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.