5 лет колонии получил житель Рязанской области за хранение и сбыт наркотиков

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, осужден житель Клепиковского района, которого подозревали в хранении и сбыте наркотиков. В августе прошлого года мужчина у одного из сел Клепиковского района обнаружил 5 кустов дикорастущей конопли. Обрадовавшись находке, он оборвал с конопли листья, верхушки и стебли, всего (в высушенном виде) не менее 943,874 грамма. Коноплю он перенес на чердак своего дома. В мае прошлого года полицейские обнаружили и изъяли части наркосодержащего растения. Примерно в это время мужчина продал 0,54 грамма марихуаны своему знакомому.

Государственное обвинение на суде поддержал прокурор Клепиковского района. За хранение и сбыт мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.