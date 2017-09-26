За сутки на дорогах Рязанской области произошло 43 ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в ДТП в регионе 2 человека получили травмы. Еще в 42 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 2182 нарушения правил дорожного движения, задержали 7 водителей в состоянии опьянения.