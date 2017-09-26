Как сообщает пресс-служба клуба, с 9 по 11 сентября БК «Рязань» примет участие в розыгрыше Кубка Ярославля. Соперниками «зубров» будут местный «Буревестник», «Русичи» из Орла (обе команды – Суперлига-2), а также столичный «МБА» (Суперлига-1).
Расписание матчей
9 сентября (суббота)
15:00. «МБА» – «Русичи»
19:00. БК «Рязань» – «Буревестник»
10 сентября (воскресенье)
15.00. «Русичи» – БК «Рязань»
19:00. «Буревестник» – «МБА»
11 сентября (понедельник)
15:00. БК «Рязань» – «МБА»
19:00. «Буревестник» – «Русичи»