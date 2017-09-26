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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанцы отметили день начала блокады Ленинграда возложением цветов на Скорбященском мемориале

11:52 / Общество
Восьмого сентября отмечается день начала блокады Ленинграда — одного из самых страшных преступлений Второй мировой войны, совершенных нацистской Германией и ее союзниками
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Рязанцы отметили день начала блокады Ленинграда возложением цветов на Скорбященском мемориале
Фото: Вячеслав Астафьев.

Считается, что блокада Ленинграда длилась 900 дней. Однако на самом деле блокадных дней было 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Как утверждают сегодня историки на основании последних данных, блокада Ленинграда унесла жизни около полутора миллионов человек, 97 процентов жертв погибли от голода.

Только с началом зимы Дорога жизни заработала в полную мощь, но доставленных по ней продуктов, естественно, не хватало. При этом все транспортные коммуникации находились под постоянным огнем противника. Суровая зима 1941– 42 годов усугубила ужасы массового голода, что привело к огромным жертвам именно в первую блокадную зиму.

Рязань не осталась в стороне от трагедии Ленинграда. С 23 февраля по 1 мая 1942 года через Рязань проследовало 110 эшелонов с эвакуированными лениградцами. Только в марте и апреле 1942 года по Рязанской области было распределено 1200 ленинградцев. С поездов было снято около 600 человек умерших. Они захоронены на Ленинградском кладбище Рязани.

В 2004 году была создана организация «Жители блокадного Ленинграда», которую возглавил Геннадий Николаевич Соколов. В тот год в Рязанской области проживало 458 участников обороны Ленинграда. В 2014 году их было чуть больше 200 человек, а сегодня по области осталось 120 человек. Но рязанцы помогают живым и помнят об ушедших из жизни. Сегодня к рязанскому метроному на Ленинградском кладбище легли алые гвоздики. В церемонии возложения цветов приняли участие заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, глава администрации Рязани Олег Булеков, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, представители общественных организаций, ветераны, школьники.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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