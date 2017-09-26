Документ принят Рязанской областной Думой 4 сентября 2017 года. Полный текст документа читайте здесь.
Рязанской областной Думой принят закон об изменениях в областной бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
12:34 08.09.2017 / Экономика
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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