Завтра свою первую в сезоне Высшей хоккейной лиги игру проведет ХК «Рязань»

Как сообщает пресс-служба клуба, сегодня, 8 сентября, матчем «Торпедо» – «Зауралье» стартует очередной сезон Высшей хоккейной лиги. А уже завтра свою первую игру в чемпионате проведет обновленный ХК «Рязань».

«Горожанам» предстоит отправиться в Московскую область, в город Чехов. 9 сентября в 13.00 они встретятся с фарм-клубом столичного ЦСКА «Звездой». Встреча состоится в Хоккейном центре «Витязь».

Напомним, первый домашний матч ХК «Рязань» проведет только 20 сентября, когда в наш город пожалует «Ижсталь» из Ижевска.