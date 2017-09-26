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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Завтра свою первую в сезоне Высшей хоккейной лиги игру проведет ХК «Рязань»

12:24 / Спорт

Как сообщает пресс-служба клуба, сегодня, 8 сентября, матчем «Торпедо» – «Зауралье» стартует очередной сезон Высшей хоккейной лиги. А уже завтра свою первую игру в чемпионате проведет обновленный ХК «Рязань».

«Горожанам» предстоит отправиться в Московскую область, в город Чехов. 9 сентября в 13.00 они встретятся с фарм-клубом столичного ЦСКА «Звездой». Встреча состоится в Хоккейном центре «Витязь».

Напомним, первый домашний матч ХК «Рязань» проведет только 20 сентября, когда в наш город пожалует «Ижсталь» из Ижевска.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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