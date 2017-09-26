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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В понедельник по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию

12:38 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением работ по опиловке деревьев 11 сентября с 9.30 до 16.00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам:

ул. Орсовская, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. с 1 по 20, д. 20а, д. с 21 по 2

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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