В понедельник по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением работ по опиловке деревьев 11 сентября с 9.30 до 16.00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам:

ул. Орсовская, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. с 1 по 20, д. 20а, д. с 21 по 2