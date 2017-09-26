Жительница Рязанской области украла рюкзак случайного знакомого

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился 43-летний работник сети супермаркетов. Он рассказал, что у него украли рюкзак, где находились документы и банковская карта.

Как пояснил мужчина, вечером он познакомился с компанией молодых людей и во дворе дома на улице Полетаева начал распивать с ними спиртное. В разгар веселья одна из присутствовавших девушек решила покинуть компанию. При этом потерпевший упустил момент, когда она прихватила его рюкзак, оставленный на лавочке.

Впоследствии мужчина узнал, что с его карты снято 19 500 рублей, и явился в полицию.

Несмотря на то что потерпевший помнил только имя случайной знакомой, сотрудники уголовного розыска смогли установить личность предполагаемой злоумышленницы и разыскали ее.

22-летня неработающая рязанка призналась в краже. Она рассказала, что вместе с потерпевшим ходила в магазин за спиртным. Когда мужчина расплачивался деньгами с банковской карты, она подсмотрела и запомнила пин-код, после чего решилась ее выкрасть.

Часть краденого изъята. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», по которой предусмотрено до 5 лет лишения свободы.