В Рязанской области пройдет массовый рейд ГИБДД

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня и в предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды, направленные на выявление водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

За 8 месяцев этого года в регионе снизилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей. В этом году зарегистрировано 115 ДТП с участием нетрезвых водителей. В них 18 человек погибли и 160 получили травмы.

Число ДТП, произошедших по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, сократилось - зарегистрировано 105 ДТП, в которых 16 человек погибло и 146 получили травмы.