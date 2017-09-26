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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Подведены итоги археологического сезона на городище Старая Рязань

12:48 / Культура

В этом году работы Старорязанской экспедиции велись на Северном и на Южном городище, сообщает портал музеев Рязанской области. Участие в работе экспедиции приняли студенты РГГУ, РГУ, школьники из Москвы, Спасска и волонтеры из разных городов России.

На раскопе 40, расположенном в древнейшей части средневекового города, раскопки ведутся с 2011 года. Исследования этого года позволили объединить раскопки разных лет и разных исследователей, площадь изученной территории – более полутора тысяч квадратных метров, сюда вошли фортификационные сооружения, жилые усадьбы, некрополи. Собранная учеными информация позволяет изучить историю древнейшей части города на протяжении двухсот лет – с одиннадцатого по тринадцатый век. Среди находок, сделанных во время работ летом, есть фрагмент резной каменной иконы византийской работы, костяной кистень, ювелирные матрицы.

47 раскоп расположен в прибрежной части Южного городища, в богатом и престижном районе столицы Рязанского княжества. Этот участок находится между оврагами, рост которых угрожает его существованию. Там было найдено захоронение, датируемое XI в. Оно – часть некрополя, расположенного на высоком берегу Оки в то время, когда город занимал территорию Северного городища. Здесь же открыто несколько построек XII–XIII вв. Одна из них, вероятнее всего, имела отношение к ювелирному производству: рядом с ней обнаружены матрицы и литейные формы, предположительно их хозяин работал с недорогими металлами и их сплавами. Технология изготовления изделий из них значительно проще, чем из драгоценных металлов. Исследования другой постройки среди находок дали многочисленные предметы, связанные с играми. Среди них – шахматные фигуры из одного набора и множество астрагалов – костей мелких копытных животных, которые использовались в средневековье как игральные и гадальные кости.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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