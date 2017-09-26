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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В августе в Рязанской области средняя стоимость «Валидола» превысила 28 рублей

12:51 / Здоровье

Как сообщает портал учреждений здравоохранения Российской Федерации, в среднем валидол в регионе стоит 28,21 рублей. Область на втором месте в ЦФО по цене на «Галазолин» (40,65 руб.) и на третьем по стоимости «Но-шпы» (228,36 руб.).

Относительно дешево (13–15 места среди изучаемых регионов округа) рязанцам в прошедшем месяце обходились: «Стрепсилс» — 77,21 руб.; отечественный «Анальгин» — 9,02 руб.; «Нимесулид» — 58,42 руб.; «Кетопрофен» — 103,52 руб.; «Колдрекс» — 279,62 руб.; «Диазолин» — 72,15 руб.; «Корвалол» — 14,94 руб.; «Левомеколь» — 115,53 руб.; «Сульфацетамид» — 23,39 руб.; «Эналаприл» — 18,82 руб.; «Алмагель» — 233,49 руб.; «Амброксол» — 23,57 руб.; драже «Бромгексин» — 33,82 руб.; отечественные поливитамины без минералов — 8,13 руб.

По сравнению с июлем в Рязанской области заметно снизились цены на «Кетопрофен» (-14,8 процента), «Нимесулид» (-7,6 процента), «Диазолин» (-4,6 процента), «Левомеколь» (-1,8 процента), отечественные поливитамины без минералов (-4,1 процента), «Индапамид» (-4 процента).

«Таурин» подорожал на 3,2 процента, «Гипотиазид» на 1,7 процента, «Нитроглицерин» на 1,6 процента.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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