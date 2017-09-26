Из Рязани на родину отправили четырёх иностранцев

Их уличили в нарушении миграционного законодательства

Как сообщает сайт УМВД России по области, за пределы страны выдворили четырех граждан Республики Узбекистан, которых сотрудники полиции области уличили в нарушении правил пребывания в стране.

Под охраной сотрудников регионального подразделения Федеральной службы судебных приставов нарушителей из Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области отправили в Москву в международный аэропорт «Шереметьево», где для выдворения за пределы Российской Федерации их передали в руки представителям Федеральной службы безопасности.

Всего в этом году во время рейдов, проведенных рязанскими полицейскими, за пределы России выдворили и депортировали 213 иностранцев. Среди них не только граждане стран ближнего зарубежья, но и граждане Нигерии, Китая и Египта.