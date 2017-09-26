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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанском районе открыли центральную аллею экопарка

12:57 / Экология
В Рязанском районе открыли центральную аллею экопарка

Экопарк в селе Екимовка – это старая зеленая зона, до которой давно ни у кого не доходили руки. Но набирающее в области силу общественное экологическое движение побудило педагогический коллектив местной школы выступить с проектом «Зеленая аллея – путь формирования экологической культуры». В рамках проекта старому парку подарили новую жизнь.

– В Год экологии вопросы сохранения окружающей среды приобретают особенную актуальность. В Рязанской области активно реализуются инициативы, призванные восстановить старые парки и создать новые зеленые зоны. Глава региона Николай Любимов говорит о необходимости улучшение качества окружающей среды. Наш проект нацелен на выполнение этой задачи, – рассказала учитель Екимовской средней школы Елена Щучкина.

В создании центральной аллеи экопарка приняли участие сотрудники предприятий района, ветераны труда, студенты, школьники, молодые семьи, неравнодушные сельские жители. Работа по обустройству аллеи разделилась на несколько этапов. Сначала организаторы вместе с экспертами-биологами провели обследование территории парка: осмотрели все растения, оценили их состояние, проверили наличие болезней. После этого активисты принялись за очищение территории: опилили сухие ветки деревьев и кустарников, выкорчевали пни, покосили траву и собрали бытовой мусор. Затем между деревьями был проложен деревянный настил, который позволяет наблюдать за природой без вредя для нее. Центральная аллея ведет к детской спортивной площадке. Участники акции высадили в экопарке молодые саженцы берез, лип и других деревьев.

Организаторы отметили, что берут парк под свое шефство и в ближайшем будущем в нем появятся арт-объекты и прочие элементы благоустройства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 сентября 2017 года
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